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挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

（示意圖／報系資料照）

▲台北捐血中心呼籲大家挽袖捐血。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

颱風山陀兒龜速北上，導致全台各地續放颱風假，如今就連血液庫存也拉警報！雖然血液基金會曾在颱風前夕預先提高庫存量，但因血小板效期僅有5天，庫存無法拉太高，導致目前全台血小板只剩1.9天的量。對此，台北捐血中心課長劉俊宏也示警，明天（4日）開始就會出現問題，血小板短缺將直接衝擊血液腫瘤、開刀病患的需求。

截至今（3日）上午7點半，血液基金會統計全台血小板庫存量，換算天數僅剩1.9天，其中台北中心2.1天、新竹中心1.5天、台中中心2.1天、高雄中心1.7天；紅血球尚可供應9天，其中台北中心9.7天、新竹中心12.1天、台中中心7.7天、高雄中心7.9天。

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對此，台北捐血中心課長劉俊宏坦承，此次颱風前捐血中心雖然已經預存好血液庫存量，尚足以支應連續2天停班停課所造成的入不敷出，但有別於效期達35天的紅血球，血小板血品僅能保存5天，無法將庫存拉太高，因此預期血小板的庫存將會非常吃緊。

劉俊宏舉例，以目前台北中心庫存僅剩2.1天來看，今日雖然還能充分供應醫院所需，但明天開始就會出現問題，將直接衝擊血液腫瘤、開刀病患的需求，一旦不足供應，民眾的開刀時程恐得往後延。

劉俊宏補充，台北中心在颱風第1天共開放7處捐血點，然而今風雨更大，因此開放的點只剩4處，導致入血量恐受影響。即便明天恢復上班上課，風雨必定還是會影響民眾捐血的意願。因此他也呼籲，民眾若狀況允許，今可搜索鄰近地點有無捐血點，不論是血小板或其他血品，在颱風過後都會非常急需。

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