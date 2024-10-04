　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接節氣「寒露」　12生肖、星座注意事項一次看

小孟老師提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。（示意圖／翻攝pixabay）

▲小孟老師提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

隨著10月8日即將到來，星座運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》的小孟老師在4日發文提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此在這個天氣轉涼的階段，有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。

生肖注意事項：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●鼠注意手腳筋骨。

●牛要注意脖子筋骨。

●虎要注意身心健康。

●兔不宜運動過量。

●龍避免濃茶。

●蛇注意情緒不穩。

●馬當心酒肉友人。

●羊過度忙碌。

●猴注意疲勞。

●雞飲食不宜過量。

●狗少吃肉類。

●豬避免吃油膩食物。

星座注意事項：

●白羊座不宜飲酒過量。

●金牛座注意皮膚保養。

●雙子座天氣溫差要注意。

●巨蟹座不宜過度使用手機。

●獅子座旅遊注意天氣變化。

●處女座購買商品要比價。

●天秤座注意過敏與氣溫。

●天蠍座穿著要保暖。

●射手座遠離感冒中人。

●摩羯座不宜亂開玩笑。

●水瓶座注意食物保鮮

●雙魚座工作壓力不宜過大。

延伸閱讀
批「氣象署不能鬼預測」！媒體人黃光芹怒斥「颱風假歪風」：停班停課推地方很不負責
颱風太可怕！小七店員「肉身頂門」秒遭掀飛　OPEN將逃家員工冒雨拖回
兒中獎10萬！夫妻討論歸媽媽　大姑怨「為何不繳小孩學費？」她傻眼求尊重

ET快訊
快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　明天停班停課！
3寶媽陳屍英公園！遭路過街友「不停性侵致死」
山陀兒重創高雄！破億豪宅區災後空拍畫面曝
金山雨勢驚人！　廖先翔：開山路像在泛舟
快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人
快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准
山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人見影片：會嚇死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　區長宣布：明天10／5停班停課

山陀兒農損2.8億元「集中在屏東高雄」　香蕉芭樂最慘

操場被掀開、禮堂屋頂破！202校颱風災損1.2億元　南高屏最慘

迎接節氣「寒露」　12生肖、星座注意事項一次看

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人見影片：會嚇死

周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

犯錯了怎麼辦？「道歉不要先講理由」10秒重建人際關係

新北八連溪暴漲「疑出現掏空」　寺廟快被淹了！慘況曝光

連放4天颱風假！學生憂教學進度落後　高市府授權調整期中考日

他見金山大淹水：淹起來了！　水勢超急「看不見路」

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　區長宣布：明天10／5停班停課

山陀兒農損2.8億元「集中在屏東高雄」　香蕉芭樂最慘

操場被掀開、禮堂屋頂破！202校颱風災損1.2億元　南高屏最慘

迎接節氣「寒露」　12生肖、星座注意事項一次看

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人見影片：會嚇死

周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

犯錯了怎麼辦？「道歉不要先講理由」10秒重建人際關係

新北八連溪暴漲「疑出現掏空」　寺廟快被淹了！慘況曝光

連放4天颱風假！學生憂教學進度落後　高市府授權調整期中考日

他見金山大淹水：淹起來了！　水勢超急「看不見路」

羨慕周思齊引退賽　郭婞淳想像退役那一天：會大哭

周興哲當空少「帥照曝光」！　竟被劉德華當眾點名

Jennie新歌預告「櫻花粉髮」穿唇環吐舌超辣！巴黎街頭親發回歸傳單

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

上海電車癡漢太誇張！半躺座椅偷窺女生裙下　旁邊阿公也看傻

直擊／「舒華親友團」鍾明軒到了！ 子瑜媽舉應援現身：我在等女兒回台開唱

林立0.347打擊率搶戲！衝擊四爺打擊王寶座：一切隨緣

快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　區長宣布：明天10／5停班停課

女神林岱縈遇颱風　隨身家當全飛了！

人夫GG壞不起來！幾天後「突倒地急救」　醫：差3分鐘就去了

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

「淹起來了！」他見金山大淹水

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

桃園「無良屠宰場」直擊！　活牛插管灌水畫面曝光

颱風預報不準？黃暐瀚：不能怪氣象署

更多熱門

相關新聞

高雄愛河旁搖滾區驚現「水龍狂捲」　鐵皮屋原地解體

高雄愛河旁搖滾區驚現「水龍狂捲」　鐵皮屋原地解體

颱風「山陀兒」今（3）日中午12時40分高雄市小港區登陸，為各地帶來強風豪雨。一名住在前金區的網友稍早在愛河旁巷弄拍到驚人風切，讓她驚呼現場彷彿有一個小型龍捲風，窗戶感覺都快被吹破了。此外，鳳山也有一名房仲網友拍下附近樓頂鐵皮屋被掀翻解體的畫面，直呼「爆傻眼」。

水淹到下巴！泰記者泡水快滅頂畫面曝光

水淹到下巴！泰記者泡水快滅頂畫面曝光

安泰醫院惡火遇風災！醫揭「1關鍵」：死傷更大

安泰醫院惡火遇風災！醫揭「1關鍵」：死傷更大

續放颱風假「血液庫存拉警報」

續放颱風假「血液庫存拉警報」

PTT首曝當機原因：遭到多次攻擊

PTT首曝當機原因：遭到多次攻擊

關鍵字：

周刊王命理星座生肖

讀者迴響

熱門新聞

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫傻了：一早就來4個

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

「淹起來了！」他見金山大淹水

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面