迎接節氣「寒露」　12生肖、星座注意事項一次看

▲小孟老師提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

隨著10月8日即將到來，星座運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》的小孟老師在4日發文提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此在這個天氣轉涼的階段，有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。

生肖注意事項：

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●鼠注意手腳筋骨。

●牛要注意脖子筋骨。

●虎要注意身心健康。

●兔不宜運動過量。

●龍避免濃茶。

●蛇注意情緒不穩。

●馬當心酒肉友人。

●羊過度忙碌。

●猴注意疲勞。

●雞飲食不宜過量。

●狗少吃肉類。

●豬避免吃油膩食物。

星座注意事項：

●白羊座不宜飲酒過量。

●金牛座注意皮膚保養。

●雙子座天氣溫差要注意。

●巨蟹座不宜過度使用手機。

●獅子座旅遊注意天氣變化。

●處女座購買商品要比價。

●天秤座注意過敏與氣溫。

●天蠍座穿著要保暖。

●射手座遠離感冒中人。

●摩羯座不宜亂開玩笑。

●水瓶座注意食物保鮮

●雙魚座工作壓力不宜過大。

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