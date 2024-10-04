迎接節氣「寒露」　12生肖、星座注意事項一次看

▲小孟老師提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。（示意圖／翻攝pixabay）
圖文／CTWANT
隨著10月8日即將到來，星座運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》的小孟老師在4日發文提醒，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，因此在這個天氣轉涼的階段，有些生肖與星座必須特別小心謹慎的注意事項。
生肖注意事項：
●鼠注意手腳筋骨。
●牛要注意脖子筋骨。
●虎要注意身心健康。
●兔不宜運動過量。
●龍避免濃茶。
●蛇注意情緒不穩。
●馬當心酒肉友人。
●羊過度忙碌。
●猴注意疲勞。
●雞飲食不宜過量。
●狗少吃肉類。
●豬避免吃油膩食物。
星座注意事項：
●白羊座不宜飲酒過量。
●金牛座注意皮膚保養。
●雙子座天氣溫差要注意。
●巨蟹座不宜過度使用手機。
●獅子座旅遊注意天氣變化。
●處女座購買商品要比價。
●天秤座注意過敏與氣溫。
●天蠍座穿著要保暖。
●射手座遠離感冒中人。
●摩羯座不宜亂開玩笑。
●水瓶座注意食物保鮮
●雙魚座工作壓力不宜過大。
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