消息人士揭：馬斯克秘密資助右翼團體　金額高達數百萬美元

▲原先避免明確政治態度的馬斯克，近年公開支持共和黨。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

根據4位知情人士透露，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近年秘密資助一個保守派政治團體「建設美國未來」（Building America’s Future），顯示早在他2023年7月公開支持前總統川普（Donald Trump）競選連任之前，就已經在默默支持右翼團體。

路透社報導，其中2位消息人士指出，馬斯克的捐款最早可追溯到2022年。一位消息人士與第3位消息來源進一步指出，馬斯克的捐款總額高達數百萬美元，幫助大幅提升了該團體的影響力，該組織的廣告和社群媒體活動多次批評拜登政府及其進步政治主張，而這些議題也正是馬斯克近年來頻繁反對的對象。

報導未能確定捐款的具體金額與時間線，也無法找到證據文件直接將該組織的財務與馬斯克聯繫起來。而《華爾街日報》稍早報導，馬斯克也曾資助其他支持共和黨的團體；馬斯克對此並未置評，「建設美國未來」發言人也未對此發表評論。

長期以來，馬斯克一直小心避免被認為偏向美國的任何主要政黨，即便在2023年3月，距他公開支持川普數月前，他還曾在社交媒體上聲明，「為了明確起見，我不會捐款給任何總統候選人。」然而，對「建設美國的未來」的捐款，則顯示他已經利用其龐大的資源來支持右翼事業。

作為非營利性團體，「建設美國的未來」根據聯邦法律不需披露其財務來源。儘管這類組織不得直接資助候選人的競選活動，但它們可以推動政治主張，因此這類組織被稱為「黑錢」團體，用於掩蓋影響力活動的資金來源，無論在民主黨還是共和黨內都很常見。

據4位知情人士透露，馬斯克的捐款對該組織來說一直保持高度機密。3位消息來源來自該組織的內部或與其有關聯的高層，另一位則是在馬斯克助手的安排下參與了討論。所有知情者均要求匿名。

根據政府數據，「建設美國未來」的收入從2021年的約1100萬美元增至2022年的5300萬美元。2位消息人士稱，馬斯克的捐款正是在2022年開始的，但目前尚不清楚馬斯克是否仍繼續資助該組織，或他捐款的總金額。

過去2年多來，該團體對拜登政府的多個議題進行了攻擊，特別是非法移民問題，這也是馬斯克經常評論的話題。該組織最近發布的一段反移民影片指責副總統賀錦麗（Kamala Harris）「領導了」非法移民的「入侵」，並指責她「總是優先考慮非法移民」。