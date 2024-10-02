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美副總統辯論「5政策對比」1次看　華茲、范斯互轟爭議議題

▲▼美國民主黨代表華茲（Tim Walz）與共和黨代表范斯（JD Vance）10月1日舉行副總統候選人辯論。（圖／路透）

▲范斯（左）與華茲（右）在10月1日舉行副總統候選人辯論。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國在當地10月1日晚間舉行副總統候選人辯論，民主黨代表華茲（Tim Walz）與共和黨代表范斯（J.D. Vance）就外交政策、經濟、移民及氣候變化等議題進行激烈交鋒。隨著選舉日只剩倒數5周，本次辯論被認為可能是選前最後一場副總統候選人辯論，因此雙方的表現也成為了外界的關注焦點。

外交與國際政策

在伊朗向以色列發射飛彈、局勢緊張升級的背景下，華茲與范斯對美國在中東的外交政策展現不同立場。華茲強調賀錦麗政府的「穩定領導」，批評川普對國際事務的「推特反應」過於隨意。范斯則表示，若川普當選，將恢復「以實力求和平」的威懾政策，並強調賀錦麗領導的失敗是目前中東局勢惡化的主因。2位候選人都將矛頭指向對方的競選夥伴，華茲批評川普在外交領導上缺乏穩定性，而范斯則將伊朗和以色列的衝突歸咎於民主黨的政策不當。

移民

2位候選人都承認，美國目前的非法移民問題嚴重，但雙方對責任的歸屬卻持有不同觀點。華茲批評川普無法兌現建設美墨邊境牆的承諾，而范斯則抨擊賀錦麗在處理移民問題上毫無作為。范斯強調，賀錦麗的政策加劇了毒品走私，還推高全國房價；而華茲則認為川普在任期間扼殺了2黨針對移民問題的協議，導致相關政策陷入僵局。

▲▼美國民主黨代表華茲（Tim Walz）與共和黨代表范斯（JD Vance）10月1日舉行副總統候選人辯論。（圖／路透）

▲華茲將移民政策陷入僵局的矛頭指向川普。（圖／路透）

國內政策：醫療、住房與經濟

在此次辯論中，雙方也談及醫療改革、住房政策，以及經濟等相關議題。華茲重提《合理醫療費用法案》在2009年的起草過程，表示自己在2009年擔任眾議院議員時，深入研究了相關法案的起草過程，告訴范斯試圖廢除該法案的川普，實際上幫助保留了此法。

范斯也援引聯準會研究，指出非法移民推高美國房價，並呼籲進行政策改革；華茲則談到了他擔任州長的明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）如何修補當地法規以增加住房供應。2人也討論了能源政策、貿易與氣候變化的關聯，並表達對可再生能源的支持立場。

墮胎

華茲與范斯在墮胎議題上的立場對立明確。華茲認為女性的生育權是基本權利，不應受地理限制，強調「我們信任女性」；但范斯則秉持共和黨一貫的政策，主張政府應從經濟上支持女性，減少墮胎需求，卻未正面回應墮胎立法細節。

▲▼美國民主黨代表華茲（Tim Walz）與共和黨代表范斯（JD Vance）10月1日舉行副總統候選人辯論。（圖／路透）

▲范斯主張將製造業帶回美國以降低碳排放。（圖／路透）

氣候變遷

隨著颶風「海倫」侵襲美國佛州多地，奪走近百人性命，造成致命災害後，2位候選人也在辯論中談到了各自對氣候變遷議題的看法。范斯表示，政府應將製造業轉移至美國，因為美國擁有全球「最乾淨」的能源經濟；而華茲則大力宣傳拜登政府對可再生能源的投資，以及創紀錄的石油與天然氣產量。雙方均將氣候變遷聚焦於國內經濟政策，避免過多探討川普的言論與美國是否重新加入《巴黎氣候協議》的議題。

辯論總結

在整場辯論中，2位候選人都試圖避免直接對部分尖銳問題做出回應。范斯在談到川普可能祭出的驅逐非法移民政策時，並未正面回應是否會影響在美國出生的孩子父母，轉而討論賀錦麗的「邊境沙皇」角色。而華茲則在討論以色列與伊朗衝突時，未明確表態支持對伊朗的先發制人攻擊。

華茲與范斯在辯論中對國內與國際政策的立場上展現了明顯差異。范斯集中火力攻擊賀錦麗與拜登政府的執政失誤，華茲則著重批評川普及其政策，並試圖將川普2020年選舉失利、引發國會山莊之亂作為主要議題。

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