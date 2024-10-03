　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CIA加強招募中國公民當線人：不喜歡習近平可以跟我們合作

▲CIA公開招募中國。（圖／路透社）

▲CIA公開招募中國線民。（示意圖／路透社）

文／中央社

美國中央情報局（CIA）今天發起加強招募中國、伊朗及北韓公民當線人的網路行動。CIA官員指出，許多中國人對國家主席習近平感到不滿，可以透過與CIA合作幫助自己的國家。

路透社報導，CIA發言人在聲明中指出，CIA已在X、臉書（Facebook）、Instagram、Telegram、領英（LinkedIn）及暗網（Dark Web ）等平台的自家帳號上，以中文、波斯語及韓語，發布如何與CIA安全聯繫的指南。

CIA在YouTube發布中文指南建議，首選的聯繫方式是使用非本地的可信虛擬私人網路（VPN）服務，或Tor網路服務來增強安全性。

彭博（Bloomberg News）報導，CIA正加強吸收中國公民當線人，試圖利用美國官員所說的不滿情緒，亦即中國人對習近平的統治日益感到不滿。

據報導，CIA副局長柯恩（David Cohen）受訪時表示：「有很多（中國）人可以取得訊息，而並對中國的習近平政權心懷不滿。」

柯恩指出：「（中國）裡有很多人看到正在發生的事，而且出自許多不同的動機，從根本上不喜歡習近平帶領國家的方向，這些人明白，可以透過跟我們合作這條路，來幫助自己的國家。」

ET快訊
山陀兒登陸後6至12小時快速崩潰　專家：連熱帶性低氣壓都勉強
快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨
全台颱風假Day2！山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓
颱風夜噩耗　資深議員病逝享壽72歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列揚言「報復伊朗核子設施」！　拜登表態了

路透：歐盟4國將投贊成票　足以通過對中國電動車加徵45%關稅

CIA加強招募中國公民當線人：不喜歡習近平可以跟我們合作

颶風釀162死！　豪乳網美穿比基尼拍「記者播報片」爽賺200點閱

靜待美非農就業數據　美股小幅收高、台積電ADR漲2.17％

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳最新預測：登陸後掉頭返屏東

以色列禁止聯合國秘書長入境　指控他未明確譴責伊朗

以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰　陣亡士兵增至8人

船東逼跳海！吉布地外海移民船難　聯合國：逾百人失蹤

以色列1軍人死於與真主黨交戰　攻入黎巴嫩後首例

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

山陀兒暴力狂風！高雄大樓玻璃被吹落　路面滿地碎片

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

以色列揚言「報復伊朗核子設施」！　拜登表態了

路透：歐盟4國將投贊成票　足以通過對中國電動車加徵45%關稅

CIA加強招募中國公民當線人：不喜歡習近平可以跟我們合作

颶風釀162死！　豪乳網美穿比基尼拍「記者播報片」爽賺200點閱

靜待美非農就業數據　美股小幅收高、台積電ADR漲2.17％

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳最新預測：登陸後掉頭返屏東

以色列禁止聯合國秘書長入境　指控他未明確譴責伊朗

以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰　陣亡士兵增至8人

船東逼跳海！吉布地外海移民船難　聯合國：逾百人失蹤

以色列1軍人死於與真主黨交戰　攻入黎巴嫩後首例

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

以色列揚言「報復伊朗核子設施」！　拜登表態了

南部人「颱風麵」2罐頭精髓！　3萬人朝聖

路透：歐盟4國將投贊成票　足以通過對中國電動車加徵45%關稅

CIA加強招募中國公民當線人：不喜歡習近平可以跟我們合作

林得恩：山陀兒今午1時前高雄登陸　24小時內減弱為熱帶低壓

全台連放2天颱風假非首例　氣象粉專：上一個追溯到23年前

網友最愛的7款泡麵！維力炸醬麵從小吃到大、麻辣臭豆腐麵還原度高

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

以色列與真主黨交戰　死亡以軍已8人

AV女優浮屍港口　前一晚參加遊艇趴

以色列：禁止聯合國秘書長入境

颶風釀162死！　豪乳網美穿比基尼拍「記者播報片」爽賺200點閱

吉布地外海移民船難　逾百人失蹤

以色列1軍人死於與真主黨交戰

老婆狂嫌這幅畫可怕　竟是畢卡索真跡

「整形馬拉松」出人命　吐血痛苦亡

靜待美非農就業數據　美股小幅收高

網紅當街脫了！扭蜜桃臀擺性愛姿勢拍片

伊朗轟180飛彈被攔截！彭博：2度戰略失誤

漁夫遭鱷魚叼口中咬死　淪無頭殘屍

日17歲少女飯店「遭絞殺」！1小時關鍵空白曝

更多熱門

相關新聞

中國國慶　金正恩向習近平發賀電

中國國慶　金正恩向習近平發賀電

中國今（1）日迎來75周年國慶日，「十一」長假也跟著開始。在此之際，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩向中國國家主席習近平發送賀電，內容強調中國人民過去75年以來在共產黨的領導下，戰勝接種而來的試煉與挑戰，並表示深信朝中關係夠長遠發展。

習近平：兩岸血脈相連「統一」誰都無法阻擋

習近平：兩岸血脈相連「統一」誰都無法阻擋

川普：當選第一通電話　打給習近平

川普：當選第一通電話　打給習近平

CIA官下藥性侵數十女！偷拍500性愛照

CIA官下藥性侵數十女！偷拍500性愛照

美議員：川普當選將停止援烏　等於讓中攻台

美議員：川普當選將停止援烏　等於讓中攻台

關鍵字：

CIA習近平

讀者迴響

熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

游淑慧：今天都停了周四、五怎能不停

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

山陀兒結構轉差　氣象專家：明天是重頭戲

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

山陀兒恐衝擊薪水發放！

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面