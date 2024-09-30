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大陸 大陸焦點 特派現場

陸建政75週年重申反台獨　習近平：統一是大勢所趨誰都無法阻擋

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲大陸明天10月1日建政75週年，大陸國家主席習近平今晚發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者 任以芳／北京報導

大陸建政75週年招待會今（30）日晚在北京人民大會堂隆重舉行，約3000名中外人士出席。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會併發表重要講話。針對台海問題，習近平特地指出，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。」堅決反對「台獨」，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。

明天10月1日是大陸建政75週年，依照慣例都會在前一天舉行晚宴，歡迎各國使節政要，以及來自各界重要嘉賓。今晚招待會由大陸中共中央政治局常委、國務院總理李強主持，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會。

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲前中共總書記胡錦濤出席晚宴，轉播時無人參扶，神情輕鬆。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

根據央視今晚轉播，前中共中央總書記胡錦濤有出席晚宴，鏡頭特地轉播他自行步入會場，神情體態十分輕鬆，無人參扶。還有先前與網球名將彭帥傳出緋聞的前中共中央政治局常委、大陸國務院前副總理張高麗也有出晚宴。

▼ 先前與大陸網球名將彭帥傳出緋聞的前中共中央政治局常委張高麗也有出晚宴 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會併發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平也在今晚發表重要講話。首先代表黨中央和國務院，向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、向各民主黨派和無黨派人士致以崇高敬意，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向關心和支持新中國建設事業的友好國家和國際友人致以衷心感謝。

習近平指出，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興，是新時代新徵程黨和國家的中心任務。推進中國式現代化，必須始終堅持黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，持之以恆推進全面從嚴治黨，努力以黨的自我革命引領偉大社會革命。必須始終堅持中國特色社會主義道路，進一步全面深化改革、擴大開放，著力推動高質量發展，努力把國家發展進步的命運牢牢掌握在中國人民手中。

習近平強調，實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定。

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 大陸建政75週年約3000名中外人士出席，包括港澳台重要嘉賓 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平指出，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。

習近平強調，人類共處一個地球，各國人民命運與共。要弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。

習近平指出，經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景。同時，前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻。「我們要居安思危、未雨綢繆，堅決戰勝一切不確定難預料的風險挑戰。任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐。」

▲▼ 大陸建政75週年、習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 晚宴現場。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

根據《央視》報導，今晚出席招待，王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李乾傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、李瑞環、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗，中共中央書記處、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志，以及中共中央退休領導人士。

報導稱，出席嘉賓還有中央黨政軍群各部門和北京市主要負責人，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，各界知名人士代表，部分全國人大代表、全國政協委員，老將軍、老幹部代表，在京的已故黨和國家領導人的配偶，「共和國勳章」「友誼勳章」「七一勳章」「八一勳章」和國家榮譽稱號獲得者代表，全國勞動模範和先進人物代表，巴黎奧運會、殘奧會中國體育代表團代表，擁軍模範、烈士家屬、革命傷殘軍人、退役軍人代表，全國民族團結進步表彰大會部分代表及少數民族代表，在京的部分香港特別行政區人士、澳門特別行政區人士、台灣同胞和華僑、華人代表，各國駐華使節、各國際組織駐華代表、部分外國專家和外國友人等也出席招待會。

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