山陀兒拖太久　雙流+墾丁國家森林3遊樂區1步道延長休園

▲雙流國家森林遊樂區延10月4日開園。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

受中度颱風山陀兒影響，林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區延長休園至10月4日，後續將視颱風警報情形以及颱風過後影響程度，適時恢復開園。

另轄內各自然步道，考量颱風帶來豐沛雨量將使山區大量含水，風雨過後環境仍不穩定，因此持續關閉至10月10日，視山區狀況開放。

根據氣象署最新資料顯示，颱風山陀兒強度已稍減弱，目前暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，但因移動速度緩慢，颱風影響時間將較長。由於山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍落石發生，為顧及遊客安全，將延長休園時間。

有關雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區以及轄內各自然步道開、休園相關訊息，請利用臺灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

林業保育署屏東分署提醒國人隨時注意天候動態，颱風前後應儘量避免進入山區及從事山域活動，維護自身安全。