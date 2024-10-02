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山陀兒快來了！南投預防性撤離190居民　勸147名登山客下山

▲山陀兒颱風來勢洶洶，南投縣展開預防性撤離。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲山陀兒颱風來勢洶洶，南投縣展開預防性撤離。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

山陀兒颱風來勢洶洶，南投縣災害應變中心今日下午召開會議，身兼應變中心副指揮官的副縣長王瑞德表示，全縣已撤離居民、洗腎病患和孕婦共190人，山友經勸導下山147人，同時呼籲民眾車輛勿停放在低漥易淹水地區，並開放南投市縣立棒球場暫時開放停車。

王瑞德表示，預防性撤離方面有89位民眾，另有信義鄉洗腎病患86 人、撤離60人，8位孕婦撤離3人，仁愛鄉洗腎病患64 人、撤離33人，7位孕婦撤離5人；截至今日中午1時止，全縣入住觀光客有314人、取消入住有30人，登山方面除已入山而被勸導下山者36隊、147人，經勸阻未上山也有29隊、108人。

南投縣災害應變中心報告指出，全縣設有353處收容所、94處物資儲存處所，台電指出已成立緊急應變小組，並預先派員進駐仁愛鄉、信義鄉易形成孤島的偏遠地區；目前接獲的災情，包括埔里鎮公館路及國6聯外道路交叉口，路樹倒榻；中山路二段及北辰街，紅綠燈故障；鹿谷鄉木馬寮橋，預警式封橋；竹山鎭東埔蚋溪橋，鋼便橋上次颱風沖毀，雙向路口鐵柵門封閉中。

▲山陀兒颱風來勢洶洶，南投縣展開預防性撤離。（圖／南投縣政府提供、翻攝「南投縣仁愛鄉公所」臉書粉專）

南投縣政府另依《災害防救法》，劃定並公告三個管制區，包括山區、水域、潛勢危險溪流，禁止民眾進入或活動，違者可處5萬至25萬元罰鍰；颱風期間禁止民眾前往登山、健行，河川從事水上活動、釣魚、工作、撿拾石頭、搶收農作物或其他類似活動。

公告管制山區：玉山國家公園管理處及太魯閣國家公園管理處公告本縣轄內登山路線，林業及自然保育署南投分署轄管本縣境內登山路線；公告管制河川水域區：濁水溪及其支流，含霧社溪、塔羅灣溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、巒大溪、水里溪、陳有蘭溪、清水溝溪、東埔蚋溪、清水溪、郡坑溪，還有烏溪及其支流，貓羅溪、北港溪、眉溪區域，另農村水保署公布本縣轄内土石流潛勢溪流，也在管制之列。

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