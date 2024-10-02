山陀兒狂襲屏東停電12134戶　台電冒險搶修畫面曝...已復電9成

記者陳崑福／屏東報導

山陀兒颱風強風豪雨影響下，屏東縣首當其衝，造成琉球鄉、恆春鎮、滿洲鄉、獅子鄉、三地門鄉及枋寮鄉等地區停電，其中小琉球曾經一度有3673戶停電，經台電搶修人員冒著風雨搶修，已於中午12時35分恢復供電。

▲台電屏東區處人員冒險搶修電力 。（圖／台電屏東區處提供，下同）

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而截至下午4時屏東曾停電12134戶，已搶修復電10869戶，目前尚有1265戶停電，目前主要停電區域在泰武鄉及獅子鄉等山區部落及新園鄉、枋寮鄉等鄉鎮。而枋寮鄉的停電102戶是為配合溢堤作業而安全性停電。

山區部分因豪雨影響道路泥濘，車輛無法進入，台電人員攜帶搶修工具無畏風雨前進搶修，以期儘速恢復供電，減少用戶災後生活不便。

台電強調表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。