客機降落「4輪胎全爆」噴火花！乘客聞燒焦味嚇壞　機場緊急關閉

▲ 輪框在跑道上擦出刮痕。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一班客機降落義大利機場時發生意外，4顆輪胎都發生爆胎，輪框和跑道都被磨壞，發出巨大聲響和燒焦味，引發一陣混亂，一度導致機場暫停所有航班起降。

綜合《鏡報》等英媒，瑞安航空FR846航班1日從西班牙巴塞隆納飛往義大利，降落米蘭附近的奧廖阿爾塞廖國際機場（BGY）時竟4顆輪胎全爆，停在停機坪上時胎皮已經嚴重磨損，金屬輪框和跑道也被磨壞。

#Breaking A Ryanair B-737 burst several tires when landing at Bergamo (Italy). No one was injured. Avherald reported that jet is “disabled”, with damage on all main tires and that “runway was also damaged, over a distance of 450 meters/1500 feet”. Aircraft was [Registration… pic.twitter.com/wKVwPPN2cg — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 1, 2024

35歲乘客朗赫斯特（Alice Longhurst）回憶，「在機上就能聞到橡膠燃燒味，太可怕了」，「我們準備要下機，但火花太可怕了，我很害怕，我從沒經歷過這種事」。所幸這起事件未造成人員傷亡，所有乘客都安全下機。

事發後機場暫停起降，當時在另一架航班上的目擊者透露，機師稱這起事件是因「降落不良」（bad landing）造成，但航空公司及機場方並未證實。

航空公司發言人僅稱，該航班降落時遭遇「輪胎問題」，乘客正常下機，工程師檢查飛機後正進行維修，以便繼續服務。

機場發言人則表示，一架飛機因技術問題停留在跑道上，導致機場暫停營運，起飛航班延誤，降落航班可能改道或取消，直到機場重新開放。