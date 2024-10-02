　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

客機降落「4輪胎全爆」噴火花！乘客聞燒焦味嚇壞　機場緊急關閉

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 輪框在跑道上擦出刮痕。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一班客機降落義大利機場時發生意外，4顆輪胎都發生爆胎，輪框和跑道都被磨壞，發出巨大聲響和燒焦味，引發一陣混亂，一度導致機場暫停所有航班起降。

綜合《鏡報》等英媒，瑞安航空FR846航班1日從西班牙巴塞隆納飛往義大利，降落米蘭附近的奧廖阿爾塞廖國際機場（BGY）時竟4顆輪胎全爆，停在停機坪上時胎皮已經嚴重磨損，金屬輪框和跑道也被磨壞。

35歲乘客朗赫斯特（Alice Longhurst）回憶，「在機上就能聞到橡膠燃燒味，太可怕了」，「我們準備要下機，但火花太可怕了，我很害怕，我從沒經歷過這種事」。所幸這起事件未造成人員傷亡，所有乘客都安全下機。

事發後機場暫停起降，當時在另一架航班上的目擊者透露，機師稱這起事件是因「降落不良」（bad landing）造成，但航空公司及機場方並未證實。

航空公司發言人僅稱，該航班降落時遭遇「輪胎問題」，乘客正常下機，工程師檢查飛機後正進行維修，以便繼續服務。

機場發言人則表示，一架飛機因技術問題停留在跑道上，導致機場暫停營運，起飛航班延誤，降落航班可能改道或取消，直到機場重新開放。

ET快訊
一堆泡水車！他崩潰「新車怕爆山陀兒」　網推高雄2地方：不會淹
快訊／高雄1716戶停電
「氣象女神」還在報！　眾人狂讚：颱風天就看伍婉華
伊朗轟180飛彈被攔截！彭博：2度戰略失誤　送以難以抗拒的回
快訊／台東明停班課！8縣市宣布了
快訊／花蓮明停班課！7縣市宣布了
快訊／嘉義縣、市明停班課！6縣市宣布了
快訊／連放3天颱風假！高雄市明天停班停課
金馬61入圍名單／張震爭影帝！張艾嘉、夏于喬搶影后寶座
快訊／高雄路樹倒塌砸民宅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「鱷魚叼人」水上漂！漁夫遭拖下河咬死　淪無頭斷腿殘屍

「整形馬拉松」出人命！她8小時狂動6次手術　吐血痛苦身亡

中東緊張！　西班牙、南韓下令派軍機撤僑

伊朗轟180飛彈被攔截！彭博：2度戰略失誤　送以難以抗拒的回擊機會

印度男圍觀拆違建！「遭噴飛巨石爆頭」濺血倒地　恐怖瞬間曝　

客機降落「4輪胎全爆」噴火花！乘客聞燒焦味嚇壞　機場緊急關閉

中國黃金週赴星遊客增　專家：消費力弱難提振零售

回收撿到這幅畫「老婆狂嫌好可怕」　竟是2.1億畢卡索真跡

英航飛杜拜驚見「伊朗狂射飛彈」火球衝天際！　直擊畫面曝光

全球暖化太熱了！冰河萬年雪融化　義大利瑞士重劃部分國界

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

「鱷魚叼人」水上漂！漁夫遭拖下河咬死　淪無頭斷腿殘屍

「整形馬拉松」出人命！她8小時狂動6次手術　吐血痛苦身亡

中東緊張！　西班牙、南韓下令派軍機撤僑

伊朗轟180飛彈被攔截！彭博：2度戰略失誤　送以難以抗拒的回擊機會

印度男圍觀拆違建！「遭噴飛巨石爆頭」濺血倒地　恐怖瞬間曝　

客機降落「4輪胎全爆」噴火花！乘客聞燒焦味嚇壞　機場緊急關閉

中國黃金週赴星遊客增　專家：消費力弱難提振零售

回收撿到這幅畫「老婆狂嫌好可怕」　竟是2.1億畢卡索真跡

英航飛杜拜驚見「伊朗狂射飛彈」火球衝天際！　直擊畫面曝光

全球暖化太熱了！冰河萬年雪融化　義大利瑞士重劃部分國界

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

取消限購令！廣州全撤購房限制似起作用　新建案訪客不停

神佑！桃園8旬婦走失5天　「三媽」抬轎人草叢中尋獲

《角頭》施名帥入圍金馬男配！　「人在韓國」放閃朱芷瑩：真旺夫

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

巴籍貨輪蘭嶼擱淺船身斷裂！殘留290噸油料　即刻啟動防治作業

釜山影展／金秀賢離婚後「性感深V」首現身　宋仲基升格二寶爸露面

快訊／風雨狂襲！高捷明日調整班距為20分鐘　輕軌全日停駛

快訊／強風吹斷高壓電線　高雄大寮1716戶停電

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

即／宮崎機場滑行道爆炸！挖出226kg未爆彈

AV女優浮屍港口　前一晚參加遊艇趴

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

龜速山陀兒！日氣象廳：周六才到台灣北部

以色列恐攻7死8傷　「輕軌上開槍」月台滿地屍

伊朗射飛彈　以國全境發布空襲警報

山陀兒停滯　日氣象廳估4日從台灣北部出海

即／宮崎機場傳爆炸！滑行道坍塌

目標F-35　伊朗飛彈狂轟以軍基地畫面曝

世界級拳王身中7槍！　洛杉磯自家門前遭射殺亡

伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光

空襲以色列！　納坦雅胡：伊朗犯下大錯將會付出代價

白宮：伊朗在準備朝以色列射彈道飛彈

校外教學火燒車　恐釀25死

更多熱門

相關新聞

即／北市某國小女童「5F意外墜落」急送醫

即／北市某國小女童「5F意外墜落」急送醫

台北市某國小今（30日）下午發生一起墜樓意外，一名8歲女童在校內意外從5樓墜落到3樓，警消獲報後立即派員到場救援，女童被救下後意識清楚，左大腿骨折變形、下巴撕裂傷，緊急送往醫院治療，詳細事發原因及經過仍待調查釐清。

女山友登雙龍林道墜10m　救援隊揹下山送醫

女山友登雙龍林道墜10m　救援隊揹下山送醫

「忙滑手機」誤闖平交道！　他下秒被撞死

「忙滑手機」誤闖平交道！　他下秒被撞死

行李箱怎麼選？　空姐曝「5大原則」

行李箱怎麼選？　空姐曝「5大原則」

機場安檢員「偷存女客照片」查個資求認識

機場安檢員「偷存女客照片」查個資求認識

關鍵字：

航空公司瑞安航空爆胎意外機場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

不斷更新／8縣市宣布了！明日停班停課

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面