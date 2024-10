客機降落「4輪胎全爆」噴火花！乘客聞燒焦味嚇壞　機場緊急關閉

▲ 輪框在跑道上擦出刮痕。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)一班客機降落義大利機場時發生意外,4顆輪胎都發生爆胎,輪框和跑道都被磨壞,發出巨大聲響和燒焦味,引發一陣混亂,一度導致機場暫停所有航班起降。

綜合《鏡報》等英媒,瑞安航空FR846航班1日從西班牙巴塞隆納飛往義大利,降落米蘭附近的奧廖阿爾塞廖國際機場(BGY)時竟4顆輪胎全爆,停在停機坪上時胎皮已經嚴重磨損,金屬輪框和跑道也被磨壞。

#Breaking A Ryanair B-737 burst several tires when landing at Bergamo (Italy). No one was injured. Avherald reported that jet is “disabled”, with damage on all main tires and that “runway was also damaged, over a distance of 450 meters/1500 feet”. Aircraft was [Registration… pic.twitter.com/wKVwPPN2cg