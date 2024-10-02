馴鱷師玩命「手伸鱷魚嘴裡」　下秒遭狠咬！觀眾驚恐目睹濺血瞬間

▲馴鱷師在表演過程遭鱷魚咬傷。（圖／IG／scorpio_s11__0012）

記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅的「百萬年石公園與鱷魚農場」（The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm）有著名的鱷魚秀，然而日前一名馴鱷師在觀眾面前表演時，照例將手放進鱷魚的嘴巴裡，沒想到平常乖乖配合表演的鱷魚卻突然大力閉上嘴巴，導致馴鱷師的右手當場被咬傷，血流如注，嚇壞現場觀眾。

根據《新德里電視台》報導，泰國芭達雅知名鱷魚農場為了吸引遊客常態性舉行鱷魚表演秀。然而近日卻有一段影片在網路上瘋傳，只見畫面中身穿紅色背心與短褲的馴鱷師，跪在鱷魚池中間，並展開他的表演。

馴鱷師在現場觀眾面前嘗試挑戰一個危險的特技，他先是用右手拍拍鱷魚的鼻尖，示意鱷魚自己要將手放進嘴巴，隨後將右手伸進鱷魚張開的嘴巴內。然而此時，應該保持不動的鱷魚，卻突然閉上嘴巴，鋒利的牙齒則是直接咬破馴鱷師的手，馴鱷師更是當場血濺鱷魚池。

馴鱷師明顯也是被這個突發狀況嚇到，踉蹌地抽回受傷的手後，面部沉重地當場回頭離開現場。而咬人的鱷魚則是默默地退回水池內。

現場觀眾被嚇得目瞪口呆，難以相信這一幕。而整個過程剛好被觀眾拍下，影片上傳後，也迅速引發討論。光是在Instagram就吸引74萬人按讚以及4307萬次觀看。

對此，網友表示，「馴鱷師應該慶幸鱷魚最後有鬆口」、「好險鱷魚沒有咬住他的手拉扯翻滾」、「鱷魚應該是在警告他」等。也有些人表示，「希望他可以學到教訓。」

另一方面，印尼東部9月30日也發生一起鱷魚襲擊事件，一名婦女在河中洗澡時被鱷魚攻擊死亡，隨後失蹤。當地警方和村民最後在鱷魚體內發現她的部分屍體。