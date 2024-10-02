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鄭運鵬諷北台灣放了很瞎的颱風假　桃市府反批：政治氣象專家

▲前立委鄭運鵬今在臉書PO文，指國民黨執政的北台灣放了很瞎的颱風假，為挽救謝國樑市長面臨罷免投票的集體鄉愿；桃園市府則反駁藉颱風操弄政治。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲前立委鄭運鵬今在臉書PO文，指國民黨執政的北台灣放了很瞎的颱風假，為挽救謝國樑市長面臨罷免投票的集體鄉愿。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前立委鄭運鵬今（2）日在臉書PO文指稱，「國民黨執政的北台灣放了很瞎的颱風假，為挽救謝國樑市長面臨罷免投票的集體鄉愿」；對此，桃園市政府新聞處長羅楚東則表示，停班課決策依據中央氣象署資料，今日桃園沿海地區平均風力與陣風皆達到停班課標準，市府根據科學數據與桃園整體生活圈因素，以民眾安全為最大考量，並無參雜其他考量。

鄭運鵬在臉書上PO文，「謝國樑想要放颱風假來討好，其他國民黨市長也不太好意思讓離颱風最遠的基隆遺世獨立，不然實在太難看；或者，謝國樑怕其他三個市府反對放假，只好率先宣布，情緒勒索….」

▲桃園市政府昨晚宣布北北基桃同步決定，因應今（2）日桃園沿海地區風力達到停班課標準，做出停班停課相應決策。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府昨晚宣布北北基桃同步決定，因應今（2）日桃園沿海地區風力達到停班課標準，做出停班停課相應決策。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市府新聞處長羅楚東回應，鄭運鵬以政治解讀對民眾安全有關的決策，在颱風期間心心念念的只有如何操作政治議題，政治掛帥的言行相當符合他一貫的風格，市府雖不認同，但也不意外。

市府根據中央氣象署與各專業氣象團隊的研判模型，今日沿海地區風力達到停班課的標準，因此做出相應決策。包括民進黨籍議員也在市長臉書留言表示，「謝謝張善政市長，體恤市民全台警戒！」桃園不分朝野都認同市府根據科學數據與民眾安全的決定，大家有共識齊心防颱。

羅楚東強調，相信鄭運鵬先生的發言只是代表他個人，同黨籍的議員應也不會為他背書。鄭運鵬先生化身政治氣象專家，颱風期間仍熱衷操作政治，恐怕是鄭先生另一項名留青史的紀錄。

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