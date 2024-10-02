賺到颱風假！天母高島屋親子客群湧現...人氣餐廳要等3小時

▲山陀兒颱風北北基放假一天，北市天母高島屋湧入大量人潮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

颱風山陀兒緩慢逼近，北北基桃今（2）日宣布同步停班停課一天，由於北部地區風勢與降雨並不強烈，許多民眾紛紛走出家門。位於北市士林區天母高島屋上午11時一開門營業，便湧入大量人潮，商場內擠滿了家庭客群，親子家庭隨處可見，知名餐廳更出現大排長龍景象，排隊等候時間甚至超過180分鐘，整個商場顯得格外熱鬧。

位於士林區的天母高島屋一早開門便迎來大量民眾進入，商場內氣氛熱鬧。地下美食街從營業就陸續湧入大批顧客，尤其是知名壽司及韓式炸雞等知名餐廳更是吸引不少家庭前來排隊，原本預期會冷清的店面，卻出現了讓人難以置信的「大爆滿」現象。

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▲高島屋知名韓式炸雞大排長龍。（圖／記者黃宥寧攝）

「早上醒來發現風雨不大，我們全家臨時決定到高島屋走走，順便用個餐。」一位帶著孩子的家長笑著表示，原本考慮待在家中「追劇」度過颱風假，但因為看到天氣狀況尚可，加上家中小朋友吵著要外出，便決定全家出動，來商場吃美食、逛逛街；也有民眾說，平常工作忙，孩子也上課，很少有機會全家一起外出，今天剛好趁著颱風假一起來吃個好料。

氣象署2日下午1時最新風雨預測資料顯示，明日0時至6時，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣等16縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

雨量預測部分，包含嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣平地及山區共6縣市，未來24小時累積雨量皆達到停班停課標準。