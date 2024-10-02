北水分署預留石門水庫儲水空間　將視颱風動態調整放水操作

▲強颱「山陀兒」目前呈現滯留狀態，北水分署今天指出，水庫已預留儲水空間，將視颱風動態適時調整放水操作，圖為石門水庫壩頂水位為243.5公尺。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對強颱「山陀兒」呈現滯留狀態，經濟部水利局北區分署今（2）日指出，目前石門及寶山、寶二水庫均接近滿水位，因集水區沒有明顯降雨，根據中央氣象署分析調降雨量，石門水庫已暫停發電操作與調節性放水，分署將視颱風動態適時調整放水操作方式，透過水庫滯洪減低下游地區颱風致災風險，同時呼籲民眾避免進入水庫下游河道以利安全。

北水分署表示，截至今天中午為止，石門水庫水位為243.5公尺，蓄水量1.93億噸，蓄水率為93.8%；此外，寶山及寶二水庫蓄水量各為504萬噸及3346萬噸，合計為3850萬噸，蓄水率分別為100.5%與106.4%，合計為105.5%，包括桃園與新竹目前均正常供水。

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▲北水分署今天指出，圖為石門水庫水位仍維持高檔。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，石門水庫目前蓄水量約1.93億噸，水庫仍有1200萬立方公尺蓄洪空間，根據氣象資料預測，未來桃園山區降雨約150至250毫米，較明顯降雨時間約今天傍晚開始，並持續至10月4日清晨，因颱風路徑仍有變數，後續分署將視颱風動態，適時調整放水操作方式，（目前已暫停調節放水），透過水庫滯洪減低下游地區颱風致災風險，呼籲民眾避免進入水庫下游河道，此外，因新竹寶山及寶二水庫為離槽型水庫，採閘門開啓取水方式營運，閘門關閉就沒有進水，其無防洪操作功能。

北區分署強調，目前持續與台水公司二、三及十二區處聯繫，盤點供水設施繼續維持正常功能，並確認蓄水池蓄滿、水處理藥品充足及沉澱池清理等措施整備，力求颱風期間避免因原水濁度上升而影響供水。分署中庄調整池亦已蓄滿，如颱風期間有進行水庫排砂，亦可發揮備用水源功能。另外，因應「山陀兒」颱風可能帶來豪雨外，亦有可能有強風侵襲電力系統，分署所轄石門及寶二水庫備用柴油發電機現有功能均正常，且存有9至10日油料可用於供電系統故障維持相關設施操作，請民眾安心。