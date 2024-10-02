LIVE／明16縣市達停班課標準　氣象署最新說明

<span>生活中心／台北報導 </span>

生活中心／台北報導

中央氣象署持續發布中颱山陀兒海上陸上颱風警報，上午10時最新風雨預測，綜合明天風力、雨量累積，有16縣市達停班課標準，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。有關颱風最新動態與天氣資訊，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署說明。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒上午10時的中心位在高雄的西南方約140公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署今晨也修正山陀兒颱風路徑預測，沿著西半部往北上，預估明天登陸西南部一帶。

氣象署最新風雨預測資料，明日0時至6時，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣等15縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

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雨量預測部分，包含嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣（平地及山區）等5縣市，未來24小時累積雨量達到停班停課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲山陀兒颱風最新路徑預測 。（圖／氣象署提供）