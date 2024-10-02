輝達AI太神！早就預測山陀兒「西部大縱走」　網驚呆：準得可怕

▲AI預測路徑神準。（圖／翻攝觀氣象看天氣FB粉專）



網搜小組／劉維榛報導

秋颱變化多端，「山陀兒」原本預估會從東部外海貼著台灣北上，上周各國路徑瘋狂往西修正，目前最新預測，它明日會從台南至高雄之間登陸。事實上，輝達、微軟等AI模式，早在上周六（9／28）就預測山陀兒會從台灣西部登陸，讓一票網友驚呼「真的好強」。

山陀兒生成時，多國模式顯示它會從台灣東部外海，再貼著台灣北上。然而AI模式卻是往西調路徑，且認為登陸機率大。氣象粉專「觀氣象看天氣」在9月28日也貼出AI路徑圖，像是輝達、伏羲、微軟、IFS等皆預測它會從西部登陸，且延長影響台灣的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今有網友再次朝聖該篇文章，紛紛驚嘆「AI預測準耶，當各國氣象單位在研判會不會登陸時，AI已經說會登陸了，輝達AI還說會從西部登陸，準得有點可怕」、「結果AI贏了」、「看來微軟最接近目前走勢」。

中央氣象署修正山陀兒颱風路徑預測，沿著西半部往北上，預估明天登陸西南部一帶。同時也公布最新風雨預測，明（3日）上午6時桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市等15縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準。

未來24小時雨量部分，嘉義縣山區、高雄市等5縣也達停班停課標準，總計16縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。