陸造車新勢力9月開紅盤　多家交付輛創新高

▲小鵬汽車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸造車新勢力9月業績開紅盤，包含理想、零跑、極氪、小鵬的交付量都創下新高，蔚來更是連5個月交付過2萬輛，小米也連4個月交付量破萬輛。

根據《澎派新聞》報導，理想汽車9月交付5.37萬輛，同比增長48.9%；今年第三季度，理想汽車交付15.28萬輛，同比增長45.4%；截至9月30日，理想汽車累計交付量為97.52萬輛，10月即將迎來百萬輛里程碑。

零跑9月交付達3.38萬輛，再創交付量新高，單月同比增長113.7%，這也是其連續第二個月交付超3萬輛；零跑前三季度累計17.29萬輛，同比增長94.6%。

▼理想汽車。（圖／CFP）



小鵬汽車9月共交付新車2.14萬輛，同比增長39%，環比增長52%。其中，小鵬MONA M03交付破萬輛。2024年1月至9月，小鵬汽車累計交付新車共9.86萬輛，同比增長21%。小鵬方面透露，目前已完成2次擴產，為小鵬MONA M03的爬產增量做好充分準備。

極氪的資料顯示，9月交付創歷史新高，為2.13萬輛，同比增長77%，環比增長18%；1至9月共交付142873輛，同比增81%。

蔚來公司9月交付新車2.12萬輛；今年1至9月，蔚來公司共交付新車14.93萬輛；截至目前，蔚來公司已累計交付新車59.89萬輛。其中，蔚來品牌9月交付新車2.03萬輛，同比增長30.1%，這已是蔚來品牌連續5個月交付超2萬輛。

小米汽車沒有公開詳細交付資料，僅透露9月SU7交付量超1萬輛，並將10月的目標生產、交付量訂於2萬輛。小米已連續4個月達成破萬交付目標，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。