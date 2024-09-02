　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

。（圖／CFP）

▲大陸電動車。（圖／CFP）

文／中央社

每年夏天中國多地都面臨缺電危機，甚至因此「拉閘限電」。官方看上如今產能噴發的新能源車，將其電池看作大型行動電源，鼓勵車主「反向充電」把電輸出給電網，還能賺價差。

經濟觀察報報導，連續高溫之下，近來成都市不少辦公樓都出現臨時停電，一些新能源車充電站在白天用電高峰期無法提供充電服務，車主只好選擇在夜間充電。

這一幕在2023年也曾經上演過。報導指出，也是從去年開始，一場靈活調配電力供需的變革在中國展開：新能源汽車不再是被動的電能接受者，而是成為大型行動電源。這背後是深圳、江蘇、浙江、重慶等省市正展開的大規模「車網互動」應用試點。

今年1月，中國國家發展改革委等聯合發布「關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見」，提出要探索展開雙向充放電綜合示範與積極提升充換電設施互動水準，到2025年，實現國內車網互動技術標準體系初步建成等目標。

7月，位於江蘇省無錫的全國最大規模車網互動示範區正式商用，一期工程包含59台車網互動充放電樁，單樁最大充放電功率可達60千瓦。

重慶也在8月24日首次開啟車網互動應用，引導新能源汽車參與錯峰充電、V2G（車輛到電網）反向放電、接入虛擬電廠，助力電網削減高峰負荷。共有120輛新能源汽車參與V2G規模化反向放電試點應用，放電共持續2小時，累計反向放電1700餘千瓦時。

如果按照重慶市8月電價最大峰谷價差計算，參與上述活動的每輛車反向放電約14度，車主的收益約為人民幣15元（約新台幣67元）。

報導引述一名充電樁企業內部人士的看法說，按照現有電動車的電池壽命，一輛電動汽車參與充放電互動的收益，「可以完全覆蓋其出行用能成本，還可能覆蓋部分電池成本」。

不過，調查顯示，新能源汽車用戶參與V2G放電的顧慮因素中，「影響電池壽命」仍以接近半數的比例高居第一，達到46.32%。

此外，很多車型及普通充電樁也不支持反向充電。中國汽車工業協會技術部副主任、中國充電聯盟主任劉鍇曾表示，很多新能源汽車還沒有開放反向充電功能；專用的V2G充電樁普及度有限，而且從成本看，V2G充電樁要比普通充電樁高出一倍以上。

牛車網報導，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高8月31日在一場汽車產業論壇上發表演講時指出，中國上半年採用清潔能源的發電量占全國總發電量20%，現在發展新能源不是問題，「現在關鍵是電網消納不了」這就要靠新能源汽車的電池，電池是新能源消納主要儲能方式。

他還說，將來如果新能源越來越多，現在的電池放電最長10個小時，不夠的話要靠氫能。「長周期靠氫能，中周期10個小時靠電池、電化學儲能電站，還有短周期靠車網互動。」

ET快訊
遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸：破壞自然生態
墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？
潘瑋柏女兒首曝光！一家3口遊迪士尼
宥勝被判刑8個月　現況曝光
3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？
快訊／被視為畏罪潛逃「重要共犯」！　邵琇珮廉政署應訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

房地產工作12年…男突然辭職「改當創作者」　40天後又離職了

奏唱「國歌」也要有規範！　中國官方發布標準曲譜及錄音

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

午休趴睡變「躺睡」！杭州13所小學桌椅換新…家長反應兩極

28歲「重機正妹網紅」車禍去世　網嘆：生前炫耀時速265km

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

房地產工作12年…男突然辭職「改當創作者」　40天後又離職了

奏唱「國歌」也要有規範！　中國官方發布標準曲譜及錄音

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

午休趴睡變「躺睡」！杭州13所小學桌椅換新…家長反應兩極

28歲「重機正妹網紅」車禍去世　網嘆：生前炫耀時速265km

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

38歲男瘦8kg以為減肥成功！竟是腸癌三期　醫示警3大危機

男乘客摔下火車「下半身滑進月台縫隙」　下班警驚險拖出畫面曝

台中2男雨中街頭扭打！只因搬家聲太吵爆衝突...互告傷害

苗可麗台語金句獻聲動畫「差點不能播」　網：像看台灣霹靂火

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

男客人在咖啡廳「趴睡3小時」　他一搖嚇壞：早就死了

NFL49人隊新秀皮爾索爾遭搶劫開槍　背部穿出送醫治療出院

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

「深偽技術」性剝削受害少女占6成　南韓警方決定調查Telegram

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

大陸熱門新聞

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

OL過勞肥　上班一年「胖20公斤」

室友吃芒果卻是他送醫　網：自己搬走吧

解禁！台灣文旦柚9/2起重新輸陸

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

孕婦被731部隊解剖到一半醒來…哀求放過兒

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

杭州13所小學更換「躺睡椅」…家長不買單

陸12歲短跑少年「韓信」100公尺跑出11秒63 比肩「最速男」 蘇炳添

狗狗也跳下水！跟主人一起救溺水男童

殺死5名鄰居「逃進大山」　廣西男子遭懸賞

百萬聘金只提1要求！相親女變臉走人

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

更多熱門

相關新聞

福特電動野馬休旅拉力版英國上市

福特電動野馬休旅拉力版英國上市

Ford 日前公開 Mustang Mach-E Rally 在英國官網上線，起價為 £76,790 英鎊，折合新台幣約為 322.6 萬元起。

比亞迪電動鋼砲Seal 06 GT陸亮相

比亞迪電動鋼砲Seal 06 GT陸亮相

賓士EQS電動車將併入S-Class販售

賓士EQS電動車將併入S-Class販售

MINI鄉村人電動休旅車北美上市

MINI鄉村人電動休旅車北美上市

最多降31萬！福特Focus、Kuga多車款促銷

最多降31萬！福特Focus、Kuga多車款促銷

關鍵字：

新能源車反向充電電網供電缺電問題電動車

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面