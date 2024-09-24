「價格戰」衝擊市場！　前8個月中國新車銷售損失逾6000億

▲小鵬汽車。（圖／CFP）

文／中央社

中國電動車市場價格戰對於產業造成的衝擊直接顯現在市場銷售額，據中國汽車流通協會發布的數據，今年前8個月價格戰使新車市場銷售損失達人民幣1380億元（約新台幣6210億元）。

綜合香港經濟日報、第一財經報導，中國汽車流通協會近期發布「關於當前汽車經銷商面臨資金困境和關停風險相關情況的緊急報告」，指出目前汽車經銷商的新車銷售出現大規模虧損，普遍存在赤字經營和資金鏈斷裂風險加劇的情況，已難以擺脫生存的困境。

這份報告指出，目前面臨的兩大主要問題，第一是消費不振和批發量的雙重壓力，使得經銷商庫存維持高點，為降低資金壓力和融資成本，經銷商被迫低價拋售求生；第二是「價格戰」使得經銷商賣得越多就虧越多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，經銷商面臨資金鏈斷裂風險。

報告統計，今年8月，中國新車市場的整體折扣率為17.4%，今年前8個月，價格戰已使得新車市場整體零售累計損失人民幣1380億元，對產業發展產生較大影響。

中國汽車流通協會呼籲相關部門要關注目前汽車經銷所面臨的資金困境和營運風險，果斷採取階段性金融紓困政策措施，防止汽車經銷領域發生系統性風險。

報告同時建議採取兩項措施，分別是「研究制定汽車經銷領域融資支持政策，加強支持力道」，以及「金融機構對現有貸款不抽貸、不斷貸，並逐步增加對經銷商的授信額度」。

雖然中國汽車流通協會提及價格戰令汽車經銷商受創嚴重，然而根據日前小鵬汽車董事長何小鵬預估，中國電動車價格戰可能會持續到2026年、2027年，同時，在未來2年燃油車價格的下滑情形會比今年更加快速。