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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男坐問界試駕車撞公車　戴頸椎固定器無奈曝：他雙手沒扶方向盤

記者魏有德／綜合報導

湖北襄陽一名周姓男子8月底與朋友在襄州區鑽石大道特9號AITO授權用戶中心（AITO中心）試駕問界M5時，與一輛公車撞上，導致他和朋友受到不同程度的傷情。事後，周先生釋出車禍時的影片，而他本人也需要佩戴頸椎固定器復健，他無奈地透露，開起智駕功能後，銷售人員雙手沒扶方向盤，過幾分鐘，一輛公車掉頭（就撞上了）！

▲周姓男子乘坐電動車試駕車，銷售人員示範智駕功能時發生車禍。（圖／翻攝正在新聞）

▲周姓男子乘坐電動車試駕車，銷售人員示範智駕功能時發生車禍。（圖／翻攝正在新聞，下同）

《正在新聞》報導，據事故認定書顯示，事故發生於8月28日12時58分左右，王某駕駛大型客車在襄陽市高新區東風汽車大道起步左轉彎掉頭時，與沿東風汽車大道由南向北行駛黎某駕駛的小型轎車（載周先生、馬先生）發生碰撞，造成周先生、馬先生二人受傷，周先生物品損壞、兩車損壞的交通事故。

周先生回憶指，「銷售人員帶我們開車時坐在主駕駛，講解演示（智能駕駛）功能，我坐在副駕駛。」另據現場畫面顯示，駕駛人員雙手離開方向盤，自然垂放在身前，「開了智駕以後，（銷售）雙手沒有扶方向盤，過了幾分鐘，前方有一輛公交車左轉掉頭，銷售沒有去緊急制動（就撞上了）。」

▲周姓男子乘坐電動車試駕車，銷售人員示範智駕功能時發生車禍。（圖／翻攝正在新聞）

周先生表示，撞上公車後安全氣囊彈出，（AITO中心）認為，後台數據顯示車速已經降到時速34公里，「我也開了很多年車，（只有34km/h）不可能撞得那麼嚴重。」

周先生被送往醫院檢查發現，有耳損傷、內耳震盪傷、外傷性耳鳴及全身多處軟組織疾患，此外，他又做了核磁共振，檢查出脖子有骨折，因此才需要佩戴頸椎固定器。對於這起事故，AITO中心工作人員稱，現正由相關部門處理，具體以問界公司公告為準。

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