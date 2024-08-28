小鵬汽車推出自研AI晶片　創辦人預言：10年內主流品牌將縮至7家

▲小鵬汽車創辦人何小鵬手拿公司自研的AI晶片。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車品牌小鵬汽車近期在10週年活動上推出新款MONA M03電動車，起售價11.98萬元人民幣（約53.68萬元新台幣），比市場預期的價格還要便宜3萬元人民幣（約13.44萬元新台幣）。不僅如此，創辦人何小鵬也透露，小鵬自主設計的圖靈芯片（晶片，下同）23日流片成功，可用於L4級自動駕駛。

▲小鵬汽車推出新款電動車。（圖／翻攝網易新聞）

《新京報》報導，何小鵬表示，與現在使用的芯片相比，圖靈芯片一顆性能與三顆一樣，「這是因為絕大多數芯片設計時考慮多樣性通用性，圖靈芯片是定製的，專為小鵬的自動駕駛大模型設計的。」

據了解，小鵬汽車推出的MONA M03電動車，主要以特斯拉model 3及比亞迪秦PLUS EV為市場競爭對手，由於小鵬汽車在近幾週的銷售額一度走弱，因此，小鵬汽車推出的新款車型對於目前的市場需保有一戰之力。

▲何小鵬大膽預言，中國汽車主流品牌10年後將剩7家。（圖／翻攝網易新聞）

此外，何小鵬在活動中強調，小鵬汽車在過去十年間不懈努力，作為未來出行領域的探索者，堅信智能化是未來發展的主要趨勢，「小鵬汽車將持續致力於為科技愛好者打造一台高度智能化的汽車。」

何小鵬預言，未來10年，大陸主流汽車品牌可能將縮減至僅剩7家，年銷售量達到100萬台AI汽車，將成為企業參與競爭的基本門檻，「為了支撐小鵬汽車在L4智能駕駛等方面的進展，圖靈芯片面向L4自動駕駛、AI機器人、飛行汽車等研發設計，計算能力是現有芯片的三倍。」