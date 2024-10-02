詭異山陀兒！「沿西半部北上」甩雨彈　高雄連夜再撤離2670人

▲高雄連夜再撤離2670人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今晨減弱為中度颱風，氣象署預估，明天以較弱的中颱或輕颱登陸西南部一帶，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨。高雄市政府於昨（1）日執行擴大預防性撤離，並於晚上10:30，將市內12區位於土石流警戒區住戶2258人、大規模崩塌危險區住戶132人，及特殊病患與孕婦等高風險族群110人，全數撒離完畢。

▲山陀兒颱風路徑預測修正，將沿著西半部往北上。（圖／中央氣象署）

農業部農村發展及水土保持署昨僅針對高雄市桃源區、茂林區等4區發布土石流黃色警戒，並對六龜區、茂林區等2區發布大規模崩塌黃色警戒，但颱風預計由台南或高雄登陸，恐對山區帶來致災性降雨，高雄市政府執行擴大預防性撤離作業。

水利局、民政局、駐地警消單位、兵役處、各區公所及軍方通力合作，進行連夜疏散撤離，於昨日晚上10:30完成桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、美濃、杉林、旗山、岡山、阿蓮、田寮、內門等12區土石流警戒區住戶2258人及大規模崩塌危險區住戶132人撤離作業。

▲▼高雄市政府執行擴大預防性撤離，連夜再撤離2670人。（圖／記者賴文萱翻攝）

另有特殊病患與孕婦等高風險族群110人及其他自主離災170人，共計2670人，社會局亦配合開設13處收容處所，目前有288人入住。

高雄市副市長林欽榮表示，山陀兒直撲高雄威脅不容小覷，必需以料敵從寬、禦敵從嚴精神，維護保全戶身家安全，擴大預防性撤離工作非常重要，感謝土石流潛勢區、大規模崩塌危險區的居民配合撤離作業，請各區公所及社會局，協助提供民眾生活所需之設施及物資等照顧。