台東屏東土石流紅色警戒20條　4縣市15處留意大規模崩塌

▲農村水保署發布最新土石流警戒區域。（圖／農村水保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

颱風山陀兒開始影響台灣，農業部農村發展及水土保持署今早針對台東縣、屏東縣發布土石流紅色警戒20條，另發布土石流黃色警戒460條、15處大規模崩塌黃色警戒，提醒居民配合地方政府勸告撤離避難。

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農村水保署今早發布最新山陀兒颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新雨量觀測資料，農水署發布土石流紅色警戒20條，分布於台東縣達仁鄉土板村、大武鄉大竹村、太麻里鄉金崙村、香蘭村，以及屏東縣獅子鄉丹路村等2縣4鄉鎮5村里，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署發布土石流黃色警戒共有460條，分布在花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣等4縣、42鄉、185村。

此外，農村水保署也發布15處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里；屏東縣來義鄉來義村；台東縣金峰鄉新興村、達仁鄉台板村、大武鄉大鳥村、延平鄉紅葉村、太麻里鄉華源村；花蓮縣豐濱鄉磯崎村、花蓮縣富里鄉富南村、光復鄉大豐村、卓溪鄉卓溪村；高雄市六龜區興龍里等4縣、12鄉、12村。

農村水保署提醒，達到紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。達到黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。

