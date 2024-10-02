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「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

記者黃翊婷／綜合報導

颱風山陀兒來襲，全台各縣市今日（2日）皆放颱風假。日本資深媒體人矢板明夫表示，日本沒有颱風假，而他在台灣經歷過多次無風無雨的颱風假，政府之所以宣布放假，大多是考量到交通問題、民眾安全，但有的時候，彷彿又淪為政治人物討好選民的買票工具，「『聽風就是雨、聽颱風就放假』，這種情況真的好嗎？」

▲▼凱米颱風襲台 颱風假 民眾冒風雨出門採買 難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲矢板明夫認為，「聽颱風就放假」這樣的狀況是否正確，是值得大家思考的問題。（資料照／記者屠惠剛攝）

矢板明夫1日晚間在臉書「矢板明夫俱樂部」發文分享對於颱風假的看法，他提到，日本和台灣一樣經常受到颱風影響，但日本沒有颱風假，也很少聽說有上班族因為颱風休息或遲到，大家都不想被別人認為自己想偷懶；他以前上高中時，通勤時間大約需要1小時，若電車因為颱風延誤，會請工作人員開立延誤證明給學校，才不算遲到，當時他從來沒有想過，世界上竟然有颱風假這種好事。

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矢板明夫說，雖然日本國民三大義務中的「勤勞」經常被外國人笑話，但他覺得，日本之所以不放颱風假還有另一個原因，就是基礎建設做得好，公共交通順暢，即使有颱風，對民眾影響也不大。

反觀台灣，矢板明夫認為，台灣很多地方沒有捷運，大多數人都是騎機車上下班，加上建築物老舊，招牌可能會被颱風吹落，這可能是政府不得不放颱風假的原因之一，可是有的時候，颱風假彷彿變成政治人物討好選民的買票工具，除了多放颱風假的縣市長比較受歡迎，一旦某縣市決定放假，周邊縣市的首長就會立刻覺得「壓力山大」。

矢板明夫坦言，他來到台灣以後，經歷過好幾次無風無雨的颱風假，「『聽風就是雨、聽颱風就放假』，這種情況真的好嗎？」

明天幾乎全台灣都會放颱風假。孩子們聽說可以不用上學，都很高興。但公司的老闆們，也許有些人心情並不很好。因為很多工作都沒辦法按計劃進行了。如果產品生產不出來、趕不上交貨期限，可能面臨巨大損失。 日本和台灣一樣，也是一個經常受到颱風光顧的國家...

矢板明夫俱樂部發佈於 2024年10月1日 星期二
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