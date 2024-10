俄軍殺降！16烏克蘭士兵站一排「遭打靶式槍決」　現場畫面曝

▲俄軍最近強攻波克羅夫斯克。烏方聲稱,俄軍在當地殺死了16名烏克蘭降兵。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭正在調查俄軍在東部前線草率處決16名烏克蘭降兵的事件。烏克蘭總檢察長辦公室指出,這是前線戰俘處決案中最大的案件,而新一起事件再次顯示了俄羅斯針對戰俘的暴行是俄軍與政治領導層蓄意制定的政策,而非個別行為。

據路透社報導,目前烏克蘭當局正圍繞網上流傳的一段影片展開調查。這段由無人機所拍攝的模糊影片顯示,前線有10多名烏克蘭士兵在投降後,排成一排離開戰壕,隨後遭人開火,被擊倒在地。

The Russian military executed 16 (!!!) surrendered Ukrainian soldiers at sight.



This is the worst incident of POW execution known so far in this war.



It happened near Pokrovsk.



Look at what the Russians did - they lined the surrendered Ukrainians up, shot them all down, and… pic.twitter.com/U3ub7PKx3x