以軍警告「黎巴嫩南部激戰」！邊境湧萬人逃難潮　敘利亞難民回流

▲ 以軍坦克在以色列北部靠近以黎邊境處集結。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）派出傘兵、突擊隊和裝甲部隊，對黎巴嫩南部發動地面進攻，部標鎖定真主黨目標及基礎設施，發言人警告平民，當地正發生激烈戰鬥，媒體目睹上萬民眾湧向黎巴嫩與敘利亞邊境逃難，其中也包括過去因內戰逃往黎巴嫩的敘利亞難民。

綜合CNN及《路透》等外媒，以軍1日凌晨宣布發動「北箭行動」，對黎巴嫩南部展開地面突襲，目標是消除邊境村莊的「直接威脅」，包括真主黨滲透以色列北部的能力。官員稱行動範圍有限，不會「長期占領」，但拒絕透露會持續多久及深入程度。

以軍表示，北箭行動從9月30日晚間開始，派出擁有突擊隊、傘兵編隊的精銳部隊第98師。行動計畫獲准後，這些士兵從2周前便調往以色列北部訓練，此前也在加薩累積數月與哈瑪斯作戰的經驗。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）警告當地平民，黎巴嫩南部發生激烈戰鬥，指責真主黨利用「平民環境與人口作為人肉盾牌」，向以軍發動攻擊，因此「向黎巴嫩南部居民發出緊急警告，激烈戰鬥正在發生」，呼籲不要前往利塔尼河（Litani River）以南，直到進一步通知。

《天空新聞》指出，這項警告可能代表以軍計畫襲擊利塔尼河以南，這片區域面積約850平方公里，住著約2萬名居民。該報記者斯帕克斯（John Sparks）也直擊，有成千上萬民眾正從黎巴嫩逃往敘利亞邊境，許多人揹著行囊徒步逃難。

斯帕克斯提到，許多敘利亞人因內戰逃到黎巴嫩，如今卻認為回國更安全，「重要的是有些人是冒險逃難，尤其是男性，他們冒著被徵召進敘利亞軍隊，或被判定是叛逃者的風險」，「人們不想留在黎巴嫩。只要有機會離開，你別無選擇」。