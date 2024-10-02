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首用自製「極音速飛彈」襲以色列！　伊朗外長證實：攻擊已經結束

▲▼伊朗首用自製極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1）襲以色列。（圖／翻攝自Iran Press）

▲伊朗首用自製極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1）襲以色列。（圖／翻攝自Iran Press）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗1日深夜朝以色列發射近200顆飛彈，其中包含首次動用的伊朗自製極音速飛彈。伊朗外交部長在最新聲明中指出，除非以色列進行報復，否則伊朗目前的行動已經結束。

伊朗官媒指出，伊朗在這波空襲中首次使用了自製的極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1），並將以色列的3個軍事基地列為攻擊目標，包含位於南部沙漠地區的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim air base），其中90％的導彈命中了目標。

▲▼伊朗首用自製極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1）襲以色列。（圖／翻攝自Iran Press）

▲伊朗首用自製極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1）襲以色列。（圖／翻攝自Iran Press）

報導提到，伊朗革命衛隊（IRGC）於2023年6月6日正式公開「法塔1型」導彈，成功瞄準了以色列「飛箭」（Arrow）防空系統，證明了法塔1型對抗先進防空技術的有效性。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）2日凌晨在社群網站X發文表示，目前伊朗的行動已經結束，「除非以色列政權決定展開進一步的報復，我們的行動已經結束。在那種情況（以色列報復）下，我們的回應將會更強大、更具威力。」

根據以色列的說法，伊朗1日發射了超過180枚彈道飛彈，全國響起防空警報，全國人民被告知進入防空洞避難。伊朗將這次行動描述為防禦性行動，僅針對以色列的軍事設施。

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