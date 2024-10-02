目標F-35戰機！　伊朗飛彈狂轟「以色列空軍基地」畫面曝

▲以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地遭多顆伊朗飛彈攻擊。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
伊朗1日深夜朝以色列發射近200顆飛彈，以軍啟動防空系統攔截大量飛彈後，宣布危機已解除。CNN指出，位於以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim air base）遭多顆飛彈攻擊，攔截爆炸瞬間的畫面也在網路上曝光。
"The airbase is gone" (sound on) pic.twitter.com/guj4KMJUGX— MenchOsint (@MenchOsint) October 1, 2024
CNN核實網路上的影片證實，內瓦蒂姆空軍基地在1日遭多顆飛彈攻擊，從畫面中可以看到，數十條飛彈發射的軌跡落向基地，還能聽到大量的警笛聲。在另一段畫面也能看到，防空系統在空中攔截飛彈，巨大的爆炸聲和火光響徹黑夜。
目前尚不清楚飛彈是否對基地造成損害。
事實上，在今年4月伊朗大規模空襲以色列時，駐有F-35匿蹤戰鬥機的內瓦蒂姆空軍基地就成為目標之一，當時僅受到輕微損害。
???? The Iranian attack destroyed a number of F-35 warplanes in Nevatim air base. Missiles also destroyed F-15 warplanes in other bases like Hatzerim.— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) October 1, 2024
These planes, which were used to bomb the Gaza Strip and Lebanon with over 85,000 tons of explosives at in the last year, have… pic.twitter.com/6BoEOzmz8n
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