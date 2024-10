目標F-35戰機！　伊朗飛彈狂轟「以色列空軍基地」畫面曝

▲以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地遭多顆伊朗飛彈攻擊。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

伊朗1日深夜朝以色列發射近200顆飛彈,以軍啟動防空系統攔截大量飛彈後,宣布危機已解除。CNN指出,位於以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地(Nevatim air base)遭多顆飛彈攻擊,攔截爆炸瞬間的畫面也在網路上曝光。

CNN核實網路上的影片證實,內瓦蒂姆空軍基地在1日遭多顆飛彈攻擊,從畫面中可以看到,數十條飛彈發射的軌跡落向基地,還能聽到大量的警笛聲。在另一段畫面也能看到,防空系統在空中攔截飛彈,巨大的爆炸聲和火光響徹黑夜。

目前尚不清楚飛彈是否對基地造成損害。

事實上,在今年4月伊朗大規模空襲以色列時,駐有F-35匿蹤戰鬥機的內瓦蒂姆空軍基地就成為目標之一,當時僅受到輕微損害。

???? The Iranian attack destroyed a number of F-35 warplanes in Nevatim air base. Missiles also destroyed F-15 warplanes in other bases like Hatzerim.



These planes, which were used to bomb the Gaza Strip and Lebanon with over 85,000 tons of explosives at in the last year, have… pic.twitter.com/6BoEOzmz8n