目標F-35戰機！　伊朗飛彈狂轟「以色列空軍基地」畫面曝

▲以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地遭多顆伊朗飛彈攻擊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗1日深夜朝以色列發射近200顆飛彈，以軍啟動防空系統攔截大量飛彈後，宣布危機已解除。CNN指出，位於以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim air base）遭多顆飛彈攻擊，攔截爆炸瞬間的畫面也在網路上曝光。

CNN核實網路上的影片證實，內瓦蒂姆空軍基地在1日遭多顆飛彈攻擊，從畫面中可以看到，數十條飛彈發射的軌跡落向基地，還能聽到大量的警笛聲。在另一段畫面也能看到，防空系統在空中攔截飛彈，巨大的爆炸聲和火光響徹黑夜。

目前尚不清楚飛彈是否對基地造成損害。

事實上，在今年4月伊朗大規模空襲以色列時，駐有F-35匿蹤戰鬥機的內瓦蒂姆空軍基地就成為目標之一，當時僅受到輕微損害。