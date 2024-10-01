載滿44名師生！泰國校外教學「火燒車」恐25死　慘淪廢鐵畫面曝

▲泰國一輛校車被燒成廢鐵，恐達25人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國今（1）日發生恐怖意外，一輛校車載滿44名師生，準備前往曼谷校外教學，未料中途起火燃燒，已經淪為焦黑廢鐵。官員初步研判，死亡人數可能高達25人。

美聯社、路透社報導，這起事件發生在中午時分，來自烏泰他尼府（Uthai Thani）帕雅山寺學校（Wat Khao Phraya School）的師生搭乘校車出遊，途經巴吞他尼府（Pathum Thani）時起火燃燒。根據現場畫面，整個車身都被大火吞沒，大量黑煙也不斷湧出。

Breaking: School bus fire leaves multiple students dead and injured.

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On Tuesday, a school bus caught fire during a field trip near Zeer Rangsit shopping mall on Vibhavadi Road, Pathum Thani province. The Ruamkatanyu Foundation reported that many students suffered burns, some… pic.twitter.com/tkkRr9cWGN — Thenationthailand (@Thenationth) October 1, 2024

內政部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）表示，根據倖存者人數推算，罹難者恐怕高達25人。救援組織「Hongsakul Khlong Luang 21」透露，校車上發現至少10具遺體。交通部長宗龍倫吉（Suriya Jungrungruengkit）則證實，至少16名學生與3名老師送醫治療。

目前無法確認傷亡數字，是因為校車殘骸的溫度依然太高，無法讓搜救人員安全進入。其中一名搜救人員透露，雖然當局仍在調查火災起因，但很可能是其中一顆輪胎爆炸，導致校車失控自撞道路護欄。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，「身為一名母親，我想要向這些家庭表達最深刻的哀悼。」不過，她也沒有透露案情細節。