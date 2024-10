載滿44名師生！泰國校外教學「火燒車」恐25死　慘淪廢鐵畫面曝

▲泰國一輛校車被燒成廢鐵,恐達25人死亡。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



記者吳美依/綜合報導

泰國今(1)日發生恐怖意外,一輛校車載滿44名師生,準備前往曼谷校外教學,未料中途起火燃燒,已經淪為焦黑廢鐵。官員初步研判,死亡人數可能高達25人。

美聯社、路透社報導,這起事件發生在中午時分,來自烏泰他尼府(Uthai Thani)帕雅山寺學校(Wat Khao Phraya School)的師生搭乘校車出遊,途經巴吞他尼府(Pathum Thani)時起火燃燒。根據現場畫面,整個車身都被大火吞沒,大量黑煙也不斷湧出。

Breaking: School bus fire leaves multiple students dead and injured.

.

On Tuesday, a school bus caught fire during a field trip near Zeer Rangsit shopping mall on Vibhavadi Road, Pathum Thani province. The Ruamkatanyu Foundation reported that many students suffered burns, some… pic.twitter.com/tkkRr9cWGN