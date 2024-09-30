父欠15萬高利貸！26歲女無薪工作還不夠　被逼「賣身接客」抵債

▲馬來西亞一名女子因為父親欠高利貸，被迫賣淫還債。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名26歲女子近日在網絡媒體BGTV上控訴，她因為父親欠下2萬令吉（約新台幣15萬元）的高利貸，被迫從事性工作償還債務，而在網上引發廣泛關注。目前，當地警方已介入調查此案，並將採取進一步行動。

綜合當地媒體報導，這名女子在片中聲淚俱下地表示，她的父母在她小時候便已離婚，但由於父親欠下巨額高利貸，導致她自今年2月以來，就一直在檳城無薪工作，以協助父親償還欠下的債務。此後，這名女子還被迫到一個被稱為「紅屋」的地方從事性工作。紅屋在當地社會被視為賣淫場所的代名詞。

在訪談過程中，主持人不斷向女子確認她的遭遇，並在影片中為女子尋求援助。這段訪談在網上曝光後，迅速引起網友們的熱議，不少網友都對女子的困境表示同情，同時也引發了外界對「紅屋」從事非法性交易活動的關注。

事後，檳城警方證實當局已注意到此案，並已正式立案對此展開調查。警方指出，當局將盡快查明此案的發生地點與具體情況，以期採取進一步行動。

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