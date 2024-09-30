人妻出軌戀上17歲學生　男驚見曖昧訊息合照哭了：該怎麼辦

▲男子發現妻子出軌難過淚崩。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名28歲男子深愛著妻子，但卻在送她前往機場之後，意外抓包擔任教師的妻子與任教學校17歲學生出軌有染，手機裡不但有兩人的曖昧對話與合照，甚至發現兩人還計畫秘密旅行。這一切讓他難過落下男兒淚，上網發文尋求眾人意見，並說「但是我還愛她，我該怎麼辦？」

星洲網報導，這名男子目前與妻子過著分隔兩地的生活，因為她任教的學校在另個地方，會一同前往吉隆坡國際機場送妻子上機。男子說，在她登機之前，兩人有交換手機，但也發現妻子TikTok帳號沒有登出，便打開來查看，沒想到看到的一切讓他頓時心碎。

男子發現，他深愛的妻子有婚外情，對象是任教學校的17歲學生，兩人互傳簡訊、互發影片，甚至計畫一起去旅行，手機相簿也有妻子與這名學生的兩人合照。

男子當場難過到哭出來，儘管已經掌握足夠證據可證明妻子出軌，包括對話截圖、合照、通話紀錄，仍拿不定主意，並在社群媒體上發文尋求網友意見，直說「我有了所有她出軌的證據，但是我還愛她，我該怎麼勸她？如果選擇放任，我是不是變成縮頭烏龜？有沒有任何法律限制教師不能與自己學生談戀愛？我真的不知道該怎麼辦才好」。

男子也透露，自從妻子到外地任教，兩人過著分隔兩地的生活，他確實開始過分思考許多事情，卻沒想到這一切居然成真。

此文一出引發部分網友討論，有的人表達同情，但也有人建議舉報妻子出軌，「與自己學生戀愛，她從倫理層面就已經做錯，與未成年人戀愛更是錯上加錯，她的行為侮辱教師專業和女性」、「請報警把妻子抓了，社會越來越多這種戀童癖」。