原來最多人愛到「這裡」買咖啡　趕時間也能喝到雙冠軍咖啡！

▲高達6成的人會到便利商店購買現煮咖啡，即使趕時間也能快速入手一杯。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年「跑咖文化」盛行，許多人喜歡到咖啡店享受悠閒時光，但你知道台灣人最愛去的咖啡店是哪一間嗎？答案是「便利商店」！根據東方線上針對咖啡消費者進行的市場調查，2023年有高達6成的人最常去便利商店購買現煮咖啡，即使趕時間也能快速入手一杯，非常符合忙碌現代人的消費需求。然而，購買便利商店現煮咖啡的消費者不代表不注重口感，只有不到5%的消費者購買現煮咖啡不在乎口味，大部分人對於現煮咖啡香氣、醇度、酸感都有各自見解與堅持。為了帶給大眾一杯高品質咖啡，全家Let’s Café長期與咖啡雙冠軍合作，打造喝一口就滿血回歸的香醇咖啡，讓你公司樓下或巷口轉角的全家，化身為專業咖啡店！

▲深受上班族喜愛的全家Let’s Café，是由「2017年世界盃虹吸咖啡大賽冠軍」楊衣姍及「2019年台灣手沖咖啡錦標賽冠軍」林紹興共同監製。

深受上班族喜愛的全家Let’s Café，是由「2017年世界盃虹吸咖啡大賽冠軍」楊衣姍及「2019年台灣手沖咖啡錦標賽冠軍」林紹興共同監製，親自杯測把關以確保配方的獨特性及風味品質；咖啡豆則是與UCC深度合作，不僅在「台灣咖啡之都」雲林建置在地烘豆廠，確保咖啡豆能新鮮供應，更透過UCC豐厚底蘊的烘豆經驗、獨家專利與烘豆機，完整表現咖啡豆特色。

▲高達76.7%的台灣人每天早上一定要來一杯咖啡！10/29前全家會員買特濃咖啡或卡布奇諾可享任2杯89元。

東方線上調查發現，高達76.7%的台灣人每天早上一定要來一杯咖啡！習慣用咖啡開啟醒腦儀式感的你，推薦全家Let’s Café特濃咖啡，比一般經典咖啡豆量增加20%，喝起來濃郁加倍，有助加速大腦開機。另一方面，台灣人普遍愛喝拿鐵的滑順口感及奶香尾韻，想輕鬆喝到具有「跑咖感」的綿密奶泡咖啡，推薦來杯全家Let’s Café的卡布奇諾，堅持只做正統「熱卡布奇諾」，以香醇咖啡及豐厚綿密的奶泡，帶你喝一口瞬間抵達義大利左岸。咖啡控可要把握優惠，10/29前全家會員買特濃咖啡或卡布奇諾可享任2杯89元。

▲全台限定500店推出「夏威夷可娜」單品咖啡，買就送Let’s Café質感束紋玻璃杯，還可以抽夏威夷來回雙人機票。（圖／記者周宸亘攝）

除了最受大眾喜愛的經典咖啡系列，全家Let’s Café單品也專業大升級！全台限定500店推出「夏威夷可娜」單品咖啡，這款「具杏桃、石榴、蔗糖」的微酸舒服甜感，讓品飲者享受自然香甜的尾韻口感，美國白宮使用過該款豆種，也享有「咖啡之后」的美名，由於夏威夷產區腹地小、因此夏威夷可娜單品咖啡是每年產量極稀少的高價值莊園級咖啡，即日起至10/29可娜單品咖啡享會員價，美式289元（原價360元)，拿鐵299元（原價390元)，買就送Let’s Café質感束紋玻璃杯，還可以抽夏威夷來回雙人機票（價值9萬，共2名）！

▲到全家購買夏威夷可娜濾掛包單包或100g袋裝產品，也可以抽夏威夷來回雙人機票。（圖／記者周宸亘攝）

平時喜歡自己沖泡咖啡的人，即日起至10/29，也可以購買夏威夷可娜濾掛包單包會員價120元（原價150元），或直接珍藏一整袋夏威夷可娜咖啡豆100g單包會員價800元（原價1,000元）在家慢慢喝個過癮，一樣也都可以抽夏威夷機票噢！懂喝的咖啡控們千萬不要錯過，趕快拿起手機到全家APP地圖趣查詢離你最近的販售店，來一杯最潮的頂級單品咖啡！