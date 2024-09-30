喝咖啡能讓男性更猛！泌尿醫曝「每天最佳杯數」

▲泌尿科醫師呂謹亨分享，適量攝取咖啡因，能夠有效降低性功能障礙。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

現在有許多人喜愛喝咖啡，甚至到了一天需要數杯的程度。對此，泌尿科醫師呂謹亨分享，從美國大型研究來看，適量攝取咖啡因，能夠有效降低性功能障礙，且每天喝2、3杯效果最為顯著。

呂謹亨在臉書上分享，從美國大型研究來看，包含國家健康、營養調查的結果顯示，每天適量攝取咖啡因，可以有效降低性功能障礙的機會，特別是每天飲用2、3杯咖啡，效果最為顯著。

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對此，呂謹亨分析，可能的原因有3點，包括喝咖啡可讓動脈舒張、增加陰莖中的血流量，以及咖啡中含有抗氧化劑，可對抗血管自由基對血管的毒害，且還有研究顯示，添加了牛奶的拿鐵，抗氧化效果會更好。此外，呂謹亨還說，喝咖啡可能會讓男性荷爾蒙上升。

▲泌尿科醫師呂謹亨分享，適量攝取咖啡因，能夠有效降低性功能障礙。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



有不少人擔憂，喝咖啡可能會造成腎結石，不過呂謹亨提到，美國大型研究顯示，每天飲用咖啡的人，對比超過一周才喝咖啡的人，腎結石發生的機率降低26％。

呂謹亨提到，咖啡與茶含有草酸鹽，通常會建議腎結石的患者避免，但2004年從39名腎結石形成者獲得的資料顯示，禁食14小時後攝取咖啡因，咖啡因略為增加鈣、鎂、鈉及檸檬酸鹽的尿排泄，但沒有草酸鹽。呂謹亨說，檸檬酸鹽及部分產物，甚至有預防結石的效果，且草酸鹽可在腸道中與鈣結合，減少多餘的鈣攝取。

呂謹亨也建議患者，喝一杯茶或咖啡後，要搭配三杯水，相對於擔心咖啡因的攝取，足量的飲水對於預防結石更為重要。