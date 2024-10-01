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石破茂當選日本第102任首相　賴清德賀：持續深化台日情誼

▲▼ 日本新首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（圖／路透）

▲日本新任首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

日本於今（1）日召開臨時國會，選出自由民主黨新任總裁石破茂眾議員為第102任首相。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表我政府與國人，對石破茂首相表達誠摯祝賀，祝福石破首相所領導的日本新政府，推動各項國政順利，國家發展昌盛。

郭雅慧表示，台灣與日本長期以來是堅實互助的夥伴，兩國人民情誼建立在相互扶持的基礎之上。過去在新冠肺炎疫情期間，日本捐贈數百萬劑疫苗給台灣，共同克服疫情的困難；此外，在今年四月花蓮震災之際，日本人民也慷慨解囊，協助台灣共度難關，這份互助情誼，台灣人銘記在心。

郭雅慧指出，台日之間的深厚情誼，在防災、經貿或是安全等各領域的議題，都可望有更多交流合作。今年8月，石破茂眾議員率「思考日本安全保障議員之會」訪台時表示，「民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定」。賴清德總統也多次強調，將與日本等民主夥伴共同努力，撐起「民主保護傘」，守護民主自由價值，維持區域和平穩定。

郭雅慧表示，總統感謝甫卸任的岸田文雄前首相，任內對我國的堅定支持，並且持續表達對台海和平穩定、自由開放印太願景的重視。總統也期盼未來台日情誼能持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。

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