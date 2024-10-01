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日本新首相石破茂「內閣名單」搶先看！13人首入閣　今晚上任

▲▼日本新首相石破茂「內閣名單」曝光！13人首入閣　晚間正式上任。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂啟用13名首次入閣的議員。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨新任黨魁石破茂1日於臨時國會獲指名，正式當選日本第102任首相，而新內閣與自民黨內部人事布局也將於今晚上路。根據內閣名單，有13人是首次入閣，而林芳正則將續任官房長官。

石破茂9月27日在自民黨大選中於第二輪投票中逆轉勝打敗高市早苗，成為自民黨第28任黨總裁。稍早石破茂在參眾兩院的總理大臣指名選舉中，獲得指名，正式當選日本首相。石破茂隨後立刻前往總理大臣官邸設置組閣本部，並組織內閣。稍晚石破茂會前往皇居，接受天皇任命，石破內閣預計今晚上任。而石破茂晚間9時會召開記者會，說明未來執政的基本方向。

岸田文雄內閣1日上午9時在內閣會議中總請辭，而參眾兩院則是在下午的本會議中舉行總理大臣指名選舉，正式選出自民黨總裁石破茂為日本第102任總理大臣，新內閣也會在1日上路。以下為您整理了石破新內閣名單。

▲▼石破茂內閣名單。（圖／記者王佩翊製）

▲▼石破茂內閣名單。（圖／記者王佩翊製）

此次內閣共有13人是首次入閣，2人獲石破茂留任，另外有4名曾有內閣經驗的議員重新入閣。而根據自民黨已經廢除的黨派制度，麻生派、舊茂木派、舊二階派各2人，舊岸田派、舊森山派各1人，而舊安倍派則無人入選內閣。此外，無派系議員則有10人，另有一名內閣為公明黨議員，為齊藤鐵夫。

村上誠一郎當選議員次數最多，達12次。其次依序為中谷元的11次、齊藤鐵夫10次。此次共有2名女性議員入閣。而福岡資麿、淺尾慶一郎、三原順子則是以參議員身分入閣。這次的內閣成員平均年齡為63.56歲，全員超過50歲。

另一方面，石破茂9月30日在自民黨本部舉行記者會宣布，預計於10月9日解散眾議院，10月27日改選。而自民黨總裁在被指名為首相前就宣布眾議院改選日程可以說是非常罕見。對此，石破茂表示，新政府應該盡快接受民眾的審判，因此希望可以盡早舉行眾議院選舉，考量到選務委員會的工作流程，才會提前公布。

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