「把受困的中華民國拉出來」　韓國瑜嘆：過去8年像被關在小黑屋

▲韓國瑜表示，過去8年中華民國像小老頭被關在黑屋裡。（圖／韓辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

韓國瑜院長今（1日）出席113年國慶焰火在雲林記者會，致詞時強調，今年國慶焰火選擇在雲林施放3大意義，包括將受困的「中華民國」拉出來、重燃台灣人民的愛國精神及擦亮雲林縣招牌，邀請海內外所有好朋友10月10日來雲林觀賞煙火、關注中華民國生日快樂。為祈求煙火施放順利，縣長張麗善還與一級主管茹素祈安。

除了韓國瑜與張麗善，現場嘉賓包含國民黨立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、國慶籌備委員會吳堂安秘書長及林清淇執行長等人共襄盛會。

韓國瑜致詞時首先表示，感謝張麗善率領縣府團隊從5月份開始積極投入國慶焰火籌辦活動，縣府團隊把籌辦該活動視為年度首要重點施政，並願意茹素祈求當日活動不受天候影響，抱持虔誠的心，就是希望辦好活動，所謂天助自助者，令人感佩。

韓國瑜提及，今年國慶焰火在雲林舉辦，代表三大意義，其一，「喚醒國人對國家的重視」，中華民國它是我們最愛的國家。其二，「重新燃起台灣人民的愛國心」，任何一個國家、社會的進步，都源自於精神和物質兩種力量。他提到，我國時常公布GDP和就業機會等經濟數據，卻忽略國人內心的精神力量逐步萎縮不振。他觀察美國好萊塢的電影，時常可以看到劇情裡默默宣導愛國精神，透過影片號召美國人民要愛國家，但是捫心自問，這幾年我國的愛國教育做得夠不夠？所以台灣人民迫切需要重新燃起這股愛國心。

韓國瑜指出，其三，「透過這次國慶，讓國人看到雲林縣美好的一面」，百年來，雲林縣第一次舉辦國慶焰火，雲林縣在台灣政治、社會和心靈上的版圖，長期被嚴重低估。雲林縣僅有60多萬人口，很多鄉親在海內外都有傑出表現，但雲林縣的環境猶如俗語「風頭水尾」，形容困苦之地，許多鄉親不得已需要出外打拼。期盼透過這次國慶，希望讓國人看到雲林的美好，帶動雲林縣的發展。

最後，韓國瑜再次向雲林縣政府團隊致意，同時號召海內外朋友10月10日晚上一同至雲林參與國慶焰火盛會，一起祝賀中華民國生日快樂。