曝2024國慶焰火在雲林3原因　韓國瑜：中華民國像營養不良小老頭

▲立法院長韓國瑜在2024年國慶焰火宣傳記者會，首次公開指出選擇在雲林施放3大意義。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（1）日召開2024年國慶焰火宣傳記者會，慶籌會主委立法院長韓國瑜、慶籌會秘書長内政部常次吳堂安、慶籌會執行長内政部司長林清淇親與會邀請民眾到共襄盛舉。立法院長韓國瑜致詞首次公開指出，選擇在雲林施放3大意義，包括將受困的「中華民國」拉出來、重燃台灣人民的愛國精神及擦亮雲林縣招牌。

立法院長韓國瑜表示，選擇在雲林施放有3大意義，第一是對中華民國意義，2024國慶主視覺出來，中華民國像一個營養不良的小老頭，被關在一個黑屋子裡面8年，沒人管、沒人問、沒人在乎，久了除營養不良還信心不足，所以今年要把這個小老頭我們最愛的中華民國從黑色小屋拉出來，這對中華民國意義重大。

第二，對台灣人民意義，這幾年台灣人民都很悶，包括電價漲、詐騙集團多、兩岸關係不穩定，治安不好。我們必須要告訴國人，任何一個國家、社會的進步有二種力量，即精神的力量與物質力量，政府時常宣導GDP多少、就業機會多少，但精神力量在萎縮中，美國號稱全世界最強國家，好萊塢的電影大片時常默默的宣導愛國的精神，號召美國人民要愛美國、要愛美國的國旗、要愛美國這個國家，反觀台灣，這幾年我們愛國教育做的夠不夠，連愛哪一個國家都分不清楚，所以台灣人民目前迫切需要重新燃起這股愛國的精神，愛我們的國家。

第三對雲林縣意義，百年來雲林縣第一次辦國慶煙火，雲林縣在台灣的政治版圖、社會版圖及心理上的版圖都是嚴重被低估，雲林縣將近200萬鄉親，本縣只有60多萬人，但很多鄉親在海內外都有傑出表現，可是雲林縣美好的一面長期被低估，所以這次國慶慶籌會把這個機會給雲林，縣長張麗善率縣府團隊齊心協力、用心把雲林縣招牌擦光、擦熱、擦亮。

韓國瑜強調，這三重意義是我們每一個人都可以感受到的，因此號召10月10號所有海內外的好朋友 來雲林縣，讓我們一起來關注我們國慶煙火，也一起關注中華民國生日快樂。