環保與健康同行！雲林縣政府團隊「吃素」迎接國慶焰火大典

▲雲林縣長張麗善今日表示，為祈活動辦理順利即日起「縣府團隊主管全員吃素」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024年國慶焰火將於10月10日在雲林虎尾高鐵特區盛大登場，雲林縣政府今（1）日召開宣傳記者會，慶籌會主委立法院長韓國瑜、慶籌會秘書長内政部常次吳堂安、慶籌會執行長内政部司長林清淇親與會邀請全國民眾到雲林共襄盛舉。雲林縣長張麗善致詞時宣布「縣府團隊主管全員吃素」祈活動辦理順利。

雲林縣長張麗善表示，今天開始我們雲林縣政府的團隊全員吃素， 為了希望能夠得到眾神的庇佑，讓我們十月十號光輝的國慶日那一天，祈願活動舉辦能非常的順利，所以我們保持這樣一個赤誠的心、熱情的心要來歡迎所有的鄉親，所以從今天開始我們雲林縣政府一級主管全部吃素。

立法院長韓國瑜讚賞表示，張麗善縣長與團隊吃素虔誠的心、勤勞的動作來配合，就要讓整個國慶活動順利舉辦，身爲國慶籌備委員會，我們相當感動，唯一能夠共襄盛舉就是「前來參與」，所以邀請所有鄉親、民眾來到雲林參與國家盛會。

雲林縣衛生局長曾春美表示，就環保觀念來看一直都是響應吃素，讓大家一同來參與也響應低碳永續推動，就健康部分，人體所需營養均衡亦鼓勵多攝取植物性的纖維、維生素、膳食纖維，環保、健康又能達到祈福的效果，一舉數得。曾春美也強調，吃素有助於個人健康和經濟發展，也符合永續發展目標SDGs-環境保護、良好健康生活、經濟發展、負責任的消費和生產四項指標。