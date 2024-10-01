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10點後睡覺就算熬夜？醫曝「凌晨2點後入睡」肥胖風險暴增35%

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲ 晚上10點後睡覺就算熬夜，每延遲一小時入睡，全身肥胖和腹圍過大的風險均會增加5%。（示意圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay）

文／每日健康

現代生活節奏快，越來越多人因為工作、學習或娛樂而養成熬夜的習慣。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒揭露，晚上10點後睡覺就算熬夜，每延遲一小時入睡，全身肥胖和腹圍過大的風險均會增加5%，而凌晨2點後才入睡，全身肥胖風險暴增35%，腹圍過大風險更高達38%。

黃軒在臉書專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文指出，去年哈佛大學一項針對約6.4萬名健康中年女性的8年追蹤研究發現，熬夜的女性患糖尿病的機率比早起的女性平均高出72%，若再加上酗酒、抽菸、營養不良、睡眠不足等不良習慣，得糖尿病的可能性更高。

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▲睡眠,午覺,打盹,熬夜,駕駛,工作,筆電,辦公,在家工作,嬰兒,曬太陽。（圖／翻攝自pixabay）

另一項涵蓋26個國家、近13.7萬人的大規模研究結果顯示，與晚上8點至10點入睡的人相比，晚睡者的肥胖風險會隨著睡眠時間的推遲而顯著增加，若晚上10點至凌晨12點入睡，全身肥胖增加8%，腹圍過大增加6%；凌晨12點至2點入睡，全身肥胖和腹圍過大均增加19%；凌晨2點至6點入睡，全身肥胖增加35%，腹圍過大增加38%。

黃軒強調，熬夜對健康的影響不容忽視，就算白天補眠，也不能抵消全身肥胖、腹圍過大的風險，而且午睡時間超過1小時，全身肥胖風險指數會增加22%，腹圍過大的風險也會增加39%。

▲睡眠,午覺,打盹,熬夜,駕駛,工作,筆電,辦公,在家工作,嬰兒,曬太陽。（圖／翻攝自pixabay）

最後，黃軒提醒，古代人所說的「日出而作，日入而息」是最自然的生活節奏，但現代人違反了身體的作息，導致罹患癌症和慢性病的風險不斷增加，雖然一天的熬夜看不出健康受損，但熬夜數十年後，身材變形就是健康亮起紅燈的警訊，所以建議盡快修正熬夜習慣，以免癌症和慢性疾病找上門。

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