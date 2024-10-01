「腰圍過粗」竟然比體重過重更危險？中年發福「心臟病、腦中風」機率恐提高

▲醫師示警，腰部脂肪容易轉為內臟脂肪，產生血管病變，引發心臟病和腦中風。（示意圖／pixabay，下同）

文／每日健康

不少人過了中年參加同學會，都會發現好多同學多了「小肚子」。對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平示警，比起體重，腰粗對身體危害更大，因為腰部的脂肪容易轉為內臟脂肪，產生血管病變，引發心臟病和腦中風。

劉中平在臉書專頁《劉中平醫師的心臟科筆記》發文指出，美國研究發現，人們到了40歲，平均會增加8～10公斤的體重，除了因為沒有時間運動、吃太多美食之外，還有一個重要的因素是荷爾蒙的變化，隨著年紀增長、荷爾蒙減少，無論男女，身體的脂肪都會變多，而過多的脂肪會堆積在腰部。

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劉中平表示，年紀增長還會使肌肉偷偷流失，到40歲時，平均會比30歲減少8%的肌肉量，就算不運動，肌肉也會比脂肪消耗更多的熱量，所以肌肉不足的中年人，就會讓身體的熱量累積，進而加強了腰部的脂肪堆積，慢慢突出的肚子會讓我們運動更費力、吃飽就不想動，導致代謝變慢，又累積了脂肪，產生惡性循環。

劉中平提醒，國健署建議成年男性腰圍要保持在90公分以下，女性則要保持在80公分以下，即可減少三高及代謝症候群的發生風險，不妨早晨空腹時，除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂，將皮尺繞過腰部，調整高度使其能通過腹部中線（骨盆上緣至肋骨下緣的中線），注意皮尺與地面保持平行，並緊貼、不擠壓皮膚，維持正常呼吸，在吐氣結束時，量取腰圍數值。

劉中平強調，比起體重，腰粗對身體危害更大，因為腰部的脂肪容易轉為內臟脂肪，產生血管病變，引發心臟病和腦中風，因此許多國際醫學會開始把腰圍列為重要的治療項目，若怎麼運動都瘦不到肚子，可以好好跟主治醫師討論，一定有辦法協助你變得更健康的。