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平民人參！乳癌患者吃「這1物」19年沒復發　醫：可抑制多種癌症

（示意圖／pixabay）
▲白蘿蔔對多種固體腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤等都有抑制作用。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在癌症高居國人十大死因之首的現代，要如何防癌、抗癌成為當代的飲食顯學。腎臟科醫師江守山日前就曾分享一個案例，一名42歲罹患位三陰性乳癌第3期的患者，在接受常規治療後，每天食用白蘿蔔等十字花科蔬菜，至今已19年未見癌症復發。而江守山也提到，白蘿蔔對多種固體腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤等都有抑制作用。

根據媒體報導指出，江守山醫師在「健康好生活」節目中詳細分享這起案例，他回憶表示，該名女患者在完成乳房切除、化療和電療後來到診所，表示擔心自己無法陪伴年幼的孩子長大。在這樣的情況下，江守山醫師建議該名患者必須要長期保持健康的生活方式，包括晚上關燈睡覺，避免接觸塑膠等有害物質，並且每天至少食用一次白蘿蔔或高麗菜等十字花科蔬菜。

江守山醫師解釋，白蘿蔔富含維生素C、葉酸、鉀和膳食纖維，是個十分營養的食材，除此之外，其中最大的價值在於白蘿蔔含有琉代葡萄糖苷，該物質在人體內會轉化為吲哚類和蘿蔔琉素等抗癌物質。

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而為了能最大化白蘿蔔內的抗癌成分，江守山醫師建議民眾在烹飪白蘿蔔時，可以先將白蘿蔔切塊「靜置10分鐘」後再下鍋。此舉雖然會讓白蘿蔔口感稍微變辣一些，但能讓白蘿蔔產生更多的抗癌物質，顯著提升其健康效益。

江守山醫師也提到，白蘿蔔的抗癌效果不僅限於乳癌，除了血癌和白血病外，白蘿蔔對多種固體腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤等都有抑制作用。此外，白蘿蔔還含有維生素E、多酚和類胡蘿蔔素等營養物質，能降低胰島素阻抗，並具有保護心臟的功效。再加上其價格低廉且容易獲得，江守山醫師將其譽為「平民人參」。

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