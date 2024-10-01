快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

颱風山陀兒今（1）日已升級為強颱，暴風圈也於上午6時接觸高雄陸地，高雄沿岸均有長浪發生。為確保民眾安全，鼓山分局與海巡署第五岸巡隊共同於颱風期間，加強沿海地帶巡邏守望，今日勸離26名觀浪民眾，避免危害發生。若民眾不聽勸阻，最高可開罰新台幣25萬元罰鍰。

▲山陀兒將撞進家門口，高雄26人硬要去觀浪遭勸離。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄26人硬要去觀浪，遭警方勸離，最高開罰25萬。（圖／記者吳世龍翻攝）

按照氣象局最新預報，山陀兒明天將從南高屏一帶登陸，對高雄市區及沿海地區的影響非常大。高雄市長陳其邁說重話表示，避免前往沿海地區進行不必要活動，他已要求警局聯繫海巡署等相關單位，若違反防颱準備工作，要求強制撤離並即刻進行開罰，務必確保民眾安全。

經統計，鼓山分局本（1）日至13時已勸離22件26人。依據災害防救法之相關規定，如民眾不聽勸阻離去，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

▲▼山陀兒將撞進家門口！高雄26人硬要去觀浪遭勸離，最高開罰25萬。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山警分局長徐釗斌呼籲，強颱所帶來的巨浪和強風會對生命財產造成危害，颱風期間，民眾非必要請避免前往山區、河邊及海邊活動、觀浪，以維自身安全。