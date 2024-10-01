山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走

▲強颱山陀兒目預估明天傍晚左右，在南台南至北屏東之間登陸。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒接近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒正處於巔峰狀態，將於明傍晚在南台南至北屏東之間登陸，若順利翻越中央山脈，預估周四上午在南宜蘭至北花蓮間出海，如果翻山越嶺太辛苦，颱風強度快速削減，則可能會沿著西部平原北上。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒下午1時的中心位在高雄南南西方約220公里之處，以每小時7公里速度，向北北東進行。氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒暴風圈正影響南端海域及陸地，開始北轉之後向東北轉，明天登陸侵襲台灣。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，山陀兒目前處於巔峰狀態，過去6小時緩慢西行或滯留，即將轉向，今天轉向的時間、角度、位置是重要關鍵。南高屏把握最後時間做好防護措施，別因為目前的風平浪靜，就輕忽颱風威脅。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒巔峰狀態仍可為12至18小時，明天在靠近台灣的過程中，環流結構受到陸地破壞，強度會稍稍減弱。如果靠近台灣的時候依然慢吞吞，環流被破壞的時間增加，登陸時強度有機會再減弱。

粉專指出，山陀兒仍將以中颱上限或強烈颱風的姿態，順利的話，將在明天傍晚左右在南台南至北屏東之間登陸，以最高規格防範颱風登陸時帶來的嚴重破壞。確切登陸時間須視颱風北上時的移動速度而定，還有調整空間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，如果山陀兒能夠順利翻越中央山脈，預估周四上午左右，在南宜蘭至北花蓮間出海，但如果翻山越嶺太辛苦，颱風強度快速削減，則可能會沿著西部平原北上，這個走法颱風會被快速削弱。

嘉南高屏的影響，粉專表示，高屏地區由南往北今天下午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強；台南等到深夜颱風環流進一步北上，才會漸漸有風雨。南部地區明全天狂風暴雨，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻。

粉專進表示，北部、基隆及宜蘭的風雨須等到颱風明傍晚登陸後，加上東北季風南下，風雨才會開始增強，周四凌晨至下午，颱風翻越中央山脈至出海加速北上這段期間，屬於迎風面，容易強風大雨。



「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，台中至雲林大多時間受到中央山脈保護，同樣須等到颱風明天登陸後，加上東北季風南下，風雨才會開始增強，預估周四上午隨著颱風出海遠離，就會逐漸緩和下來。