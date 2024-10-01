強颱山陀兒進逼！澎湖岸巡勸離遊客　不聽勸最重可罰25萬

▲9月30日凌晨2時30分中央氣象署發布強度颱風「山陀兒」陸上颱風警報。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、郭世賢／澎湖報導

颱風「山陀兒」逼近台灣，但移動速度相當緩慢，暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地。9月30日凌晨2時30分中央氣象署發布強度颱風「山陀兒」陸上颱風警報，即將影響澎湖地區，為維護民眾生命及財產安全，金馬澎分署第七岸巡隊於各海岸及港口執行勸離作為，若民眾擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依《災害防救法》函送主管機關，可處5萬元以上25萬元以下罰緩。

▲海巡人員加強巡査岸際、港ロ勸離勤務，並以柔性方式勸離民眾。

金馬澎分署第七岸巡隊針對颱風前夕海象不佳，為避免颱風期間民眾於港口或岸際危險區域內停留，特別加強巡査岸際、港ロ勸離勤務，並以柔性方式勸離民眾，勿從事觀浪及水域遊憩活動，避免憾事發生；另澎湖縣政府災害應變中心若公告禁限制管制區，第七岸巡隊將依據《災害防救法》第30條規定實施勸離公告限制或禁止通行區域之民眾，若規勸不聽者恐遭受5萬至25萬之罰緩。

金馬澎分署第七岸巡隊呼籲民眾，勿於颱風期間前往海岸管制區域戲水及觀浪，並請國人如有發現救生救難或查緝不法等海洋事務，請撥打海巡「118」報案專線通報，海巡署24小時為您服務。