聖母峰再長高了！　研究驚曝「這原因」：又多出50公尺

▲研究顯示，因河流侵蝕影響，聖母峰可能會再高50公尺。（圖／達志／路透社）

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近日一項新研究表明，聖母峰可能會再高15到50公尺，因為河流侵蝕底部的岩石和土壤，會再把山往上推。

據BBC報導，倫敦大學學院研究人員說，聖母峰75公里外的阿倫河陸地面積減少，他們從GPS儀器觀測發現，這讓世界最高峰每年上升2毫米，這有點像從船上扔一堆貨物，船變輕也會浮更高。

據了解，在約5000萬年前印度板塊和歐亞板塊碰撞，產生了喜馬拉雅山，而板塊構造仍然是其持續上升的主因。不過，研究小組表示，阿倫河網才是讓山脈長高的因素。

據悉，聖母峰在大陸和尼泊爾邊境，阿倫河從西藏流入尼泊爾，跟另外兩條河流匯合成科西河，再到印度跟恆河匯合，而阿倫河流經的山脈很陡峭，它也沖刷掉許多岩石和土壤。

中國地質大學韓旭博士也有參與研究，他說，聖母峰的高度的變化，確實凸顯地球表面的動態特性，阿倫河的侵蝕和地函向上壓力的相互作用，給山推動力，把它推更高。

不過，沒參與研究的愛丁堡大學地球科學學院的休辛克萊教授表示，河流切割的確切數量和時間尺度等，有很大的不確定性，不過這研究表明聖母峰和河流有關的可能性，這見解令人興奮。

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