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台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

台中美村路1段的台灣大哥大門市發生消費糾紛，張男持石頭砸毀店面玻璃門。（圖／翻攝畫面）
▲台中美村路1段的台灣大哥大門市發生消費糾紛，張男持石頭砸毀店面玻璃門。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市西區29日晚間8時許發生一起砸店事件，51歲張男持石頭砸破1間台灣大哥大門市的玻璃大門後離去，事故原因為他不滿手機訊號差的情況屢次未改善，再加上店員設定手機時誤將通訊錄資料遺失，他才一時氣憤犯行，幸虧未造成傷亡，事後張男自行返回店家自首，後續被警方依法函請地檢署偵辦。

據了解，張男曾向台灣大哥大門市多次反映手機訊號不佳，但仍未改善，結果再度登門請店員協助設定手機時，店員卻不慎遺失通訊錄資料，導致張男心生不滿，隨即拾起路邊石頭朝店面大門砸去，造成玻璃門毀損，所幸未造成人員傷亡，事後張男便逃之夭夭。

警方表示，台中市警一分局民權派出所29日晚間8時49分獲報，美村路1段765號的台灣大哥大門市發生消費糾紛，員警抵達現場後，發現店面大門遭石頭砸毀，警方隨即調閱監視器追查，結果過程中張男自行返回店家坦承犯行，後續全案經警方訊後將依法函請地檢署偵辦。

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