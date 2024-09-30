「期間限定」第二顆月亮現身！繞行地球56天　下次要等30年



▲受地球引力影響，2024年的9月29日到11月25日間，將有1顆約公車大小的小行星短暫繞行地球軌道，成為地球「期間限定」的第2顆「迷你月亮」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

受地球引力影響，2024年的9月29日到11月25日間，將有1顆約公車大小的小行星短暫繞行地球軌道，成為地球「期間限定」的第2顆「迷你月亮」。

據《公視新聞網》報導，這顆名為「2024 PT5」的小行星來自阿爾朱納小行星帶（Arjuna asteroid belt），於8月7日被NASA贊助的小行星陸地撞擊持續報警系統（Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System，ATLAS）發現。

西班牙康普頓斯大學的科學家對2024 PT5的軌道進行了21日的追踪，並確定它將以馬蹄形軌道繞行地球56.6日，之後將脫離地球引力，再度回到阿爾朱納小行星帶中，預計下次重返地球軌道的時間則會落在2055年。

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根據發表「2024 PT5繞行研究」的學者馬可斯（Carlos de la Fuente Marcos）說明，這個天體太小、太暗了，一般的業餘望遠鏡和雙筒望遠鏡都看不到，需要專業天文學家常用的望遠鏡才有可能看到。

根據馬可斯解釋，天體必須以每小時3540公里、對太空天體來說相對緩慢的速度，進入離地球約450萬公里的範圍內，才有機會被地球引力捕獲，成為暫時性的「迷你衛星」。

事實上，2024 PT5並不是首個被地球引力捕獲的天體，過去曾發現數個小行星成為臨時衛星的案例。天文媒體「Space.com」也指出，天體被地球短暫捕獲的事件相對頻繁，大約每10年間皆會發生數次；而長期捕獲則較為罕見，約每10至20年才會出現一次。

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