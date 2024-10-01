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媽媽生妹妹竟留6歲兒照顧　孤獨男童在醫院吃泡麵遭安置

媽媽生妹妹竟要留6歲兒照顧　男童在醫院吃泡麵、獨自整理到凌晨遭安置

▲桃園一名產婦生下女兒，住院期間竟要6歲兒子照顧，2孩子如今都遭安置。（圖／張碩芳提供）

圖文／CTWANT

誇張！桃園市驚傳家庭照顧功能失調案，一名產婦住院生產時，竟要求有過動症的6歲兒子在醫院照顧，社工上門時，發現男童以泡麵果腹，新生的女嬰也只用枕頭套包裹，社工已緊急介入安置，並安排協助育兒指導。

桃市議員張碩芳30日質詢時表示，該名產婦17日住院剖腹生產，住院時沒有其他家屬探視，僅6歲兒子向學校請假，在醫院照顧媽媽，期間僅一名男子現身，付清10萬生產和住院費後就離開。

張碩芳指出，該名產婦22日出院，但疑似有囤物癖，病房的私人物品四處堆積，產婦收拾不完，竟直接帶著剛出生的女兒回家，讓男童在醫院整理到1點，院方見男童在醫院吃泡麵、自行搭車，連忙通報社工關心。

社工22日前往家訪，多次都無法與產婦取得聯繫，卻發現男童全身髒亂在樓下閒晃，進入住家後驚見屋內髒亂不堪，新生兒也只用枕頭套包裹，立刻緊急安置2個孩子，產婦26日向法院聲請提審，法官27日下午開庭駁回提審。

家防中心指出，目前2童已向法院聲請繼續安置3個月，由機構照顧中，待母親申請孩子會面時，會安排「育兒指導員」協助教導有關育兒技巧與知能等，以提升其親職教養能力。

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