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北市上班上課！蔣萬安籲注意安全　明早9點水門、越堤坡道只出不進

▲▼台北市長蔣萬安視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中颱山陀兒持續接近台灣，但由於台北市10月1日未列入陸警範圍內，台北市政府30日晚間8時宣布，經基北北桃共識，10月1日照常上班及上課。台北市長蔣萬安也於臉書提醒民眾，請大家外出注意安全，風雨預估在10月2、3日影響台北市最劇烈，因此10月1日早上9時就進行全市水門、越堤坡道「只出不進」管制。

蔣萬安30日晚間8時於臉書發文表示，台北市尚未列入陸上警報範圍，10月1日正常上班上課，「請大家外出注意安全、提前做好防颱準備、關心最新颱風動態！」根據中央氣象署資料，山陀兒颱風目前中心位置在台灣東南方的海面上，後續可能北轉登陸台灣，預估風雨在10月2日到10月3日影響北市最劇烈，市府上下都嚴陣以待，守護市民安全。

蔣萬安指出，今早先到台北市災害應變中心（EOC）主持防颱整備會議，下午再到內湖區、中山區視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形，並指示各單位堅守崗位、完備防颱工作。翡翠水庫9月29日就展開預防性調節放水，提醒下游地區民眾提高警覺、確保安全。

蔣萬安說，民政局、工務局、各區公所針對土石流潛勢區、老舊聚落和邊坡敏感區住戶加強巡檢，必要時提前進行疏散；環保局持續清理溝渠、排水系統，避免雜物堆積導致積水；工務局、環保局、交通局提前安排人力、車輛和設備，只要發生路樹倒塌、招牌掉落、交通設施損壞等災情，立刻展開復原作業。

蔣萬安稱，水利處加強檢查抽水站、移動式抽水機及水門，在低窪地區進行預防性部署，防範淹水；產業局加強與台電公司溝通，全面檢查電力設施，避免颱風來臨發生電箱損壞、區域性停電問題。

最後，蔣萬安也提醒，為了確保市民人身、財產安全，10月1日早上9時將執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，請人、車儘早遠離河川區域。

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