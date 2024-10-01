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山陀兒就在門口！氣象站「歷史數據被翻出」　台南人嚇壞：沒出現過

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲強颱山陀兒來襲！高屏登陸機率高、百萬都會區面臨歷史級強風。（圖／中央氣象署）

記者邱晟軒／綜合報導

山陀兒颱風在今（1日）凌晨發展為強烈颱風，路徑從高雄、屏東一帶登陸機率高。粉絲專頁「台南式 Tainan Style」特別提醒，應特別注意這次颱風帶來的「歷史級」強風威脅，「颱風的威脅不是只有雨，還有風。」

「台南式 Tainan Style」稍早發文表示，歷史上西半部地區從來沒有強烈颱風登陸過，目前山陀兒颱風已是強烈颱風，預計於明日下午登陸南部地區，近中心最大風速達每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，是可以吹出17級風以上的等級。

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「台南式 Tainan Style」指出。7級風時人向前行走就有困難，10級風樹就有可能被連根拔起，12級風以上對建築物將帶來破壞，尤其是招牌、鐵皮、水塔等物品都有可能飛走。

▲▼1001上午8時山陀兒路徑預測。（圖／氣象署）

▲山陀兒路徑預測。（圖／氣象署）

粉專進一步說明，台灣都會區百萬人口等級的城市，歷史上曾面對過的最大風速紀錄是1977年從高雄登陸的中度颱風賽洛馬創下的16級風，而強度更加強烈的山陀兒將有可能打破這項紀錄。

「台南式 Tainan Style」表示，颱風中心登陸地點南側，將會是風力最大的區域，還有颱風中心周圍的風勢也都不容小覷，至少都上看12級風。目前距離預計登陸時間還有約14小時，台南一帶的風勢將從明日上午開始逐步增強。

粉專再次提醒，今天是做好防颱準備的最後機會，尤其車輛停放在道路或路樹旁邊的風險較高，可能遭到飛落的招牌、倒塌的路樹等物品損壞。若有條件，將車輛移至室內停放會是更安全的選擇。

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